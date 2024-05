Rosyjski rekord świata wymazany. Jest nowy, zadecydował... centymetr

Rekordy świata w skoku w dal nie są czymś powszednim - ten seniorski, należący do Mike'a Powella, ma już blisko 33 lata, poprzedni Boba Beamona przetrwał prawie 23. Podobnie było z rekordem do lat 20 - ten należący do Randy'ego Willliamsa, z igrzysk w Monachium, też miał już 40 lat, gdy poprawił go w 2012 roku Rosjanin Siergiej Morgunow. I obowiązywał do wczoraj - o centymetr przebił go rewelacyjny włoski nastolatek Mattia Furlani. Nowy najlepszy wynik to 8.36 m.