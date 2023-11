Rosyjska mistrzyni zdyskwalifikowana za doping. Drakońska kara przekreśla karierę

Wyniki Rosjanki przekreślone. Cztery lata dyskwalifikacji

Wyrok CAS oznacza dla Korobkiny właściwie koniec kariery. Cztery lata dyskwalifikacji dla 33-letniej biegaczki to w praktyce koniec marzeń o powrocie do profesjonalnego uprawiania sportu. Pomijając nawet dopingowy "bagaż", trudno spodziewać się, że zdoła wrócić do formy uprawniającej ją do startu w zawodach na poziomie międzynarodowym.