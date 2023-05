Rosyjska mistrzyni zalała się łzami. "To koniec, nie ma nadziei"

Maria Łąsickiene to jedna z największych gwiazd rosyjskiej i światowej lekkoatletyki, a także jedna z największych gwiazd sportu w Rosji. Z domu Kuczina, swe litewsko brzmiące nazwisko zawdzięcza mężowi, komentatorowi sportowemu Władasowi Łasickasowi, który jest z pochodzenia Litwinem. To wtedy Łasickiene pierwszy raz stanęła okoniem wobec rosyjskich regulacji, które zabraniają używania nazwisk w litewskiej formie. Lekkoatletka postawiła na swoim, interweniowała u litewskich władz i dostała zgodę na używanie nazwiska Łasickiene.

Teraz to nazwisko zna w Rosji niemal każdy. Łasickiene to mistrzyni olimpijska w Tokio

Maria Łasickiene w marcu zeszłego roku odmówiła rosyjskim władzom spotkania w sprawie "wsparcia dla sportowców". Jak napisała w liście otwartym, ona nie potrzebuje żadnego wsparcia. Potrzebuje startów i międzynarodowej rywalizacji z najlepszymi. Z tego powodu napisała także otwarty list do Thomasa Bacha, szefa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To apel o zniesienie sankcji wobec rosyjskich sportowców. "Wojny pan w ten sposób nie zakończy, a jedynie rozpęta nową, na innym polu" - czytamy w nim.

Maria Łasickiene się poddaje

Teraz Maria Łasickiene najwyraźniej się poddała. W obliczu sankcji i braku możliwości konfrontacji z najlepszymi rozpłakała się przed dziennikarzami i ogłosiła, że jej kariera międzynarodowa dobiegła końca. - Wszystko zostało postanowione bez nas i bez względu na to, co zrobimy. Nie sądzę, żebyśmy byli mile widziani w świecie i by się to rychło zmieniło. Nie mam żadnych nadziei - cytują jej słowa "Izwiestia".