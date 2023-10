Rosyjska mistrzyni napisała poruszający list do Ukrainki. Prosi o przebaczenie

Owe listy do MKOl stały się kością niezgody między dwoma znakomitymi lekkoatletkami niedawnymi rywalkami ze skoczni. Jarosława Mahucich ujawniła bowiem, że Maria Łasickiene istotnie, odezwała się do niej ze słowami wsparcia po wybuchu wojny, ale zrobiła to dopiero pół roku po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dopiero wtedy, gdy media zaczęły naciskać na nią, że nie reaguje i nic nie robi z tym tematem. Wcześniej natomiast znalazła czas i ochotę, by pisać w swojej sprawie do Thomasa Bacha. - A my cierpieliśmy. Nie wiem, co o tym myśleć - przyznała Jarosława Mahuczich. Jak dodała, gdyby jej koleżanka zareagowała od razu, pewnie podchodziłaby do sprawy inaczej.