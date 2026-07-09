Rosjanie nie znoszą sprzeciwu. Idą twardo po swoje. Jest oficjalny komunikat

Ruch Rosjan to bezpośrednie następstwo wtorkowej decyzji MKOl. Władze światowego sportu tymczasowo zniosły zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Uchyliły także zakazu startów dla Rosjan i Białorusinów w zawodach międzynarodowych.

To oznacza, że dotychczasowe zalecenia dla międzynarodowych federacji już nie obowiązują. Do tej pory rosyjscy i białoruscy sportowcy mogli startować jako zawodnicy neutralni. Musieli spełnić dwa warunki - nie popierać wojny przeciwko Ukrainie i pozostawać poza strukturami sił zbrojnych oraz klubów resortów siłowych.

Rosja kontra World Athletics. Rosjanie idą po więcej. Chcą wrócić na światowe areny lekkoatletyczne

"Rosyjski Komitet Olimpijski nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych z terytoriów podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto Rada Wykonawcza potwierdziła, że ROC nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach" - to fragment uzasadnienia MKOl.

Już dzień później Rosjanie zostali przywróceni do rywalizacji toczonej pod szyldem siatkarskiej FIVB. Liczyli również na szybki powrót na obiekty lekkoatletyczne. Tu jednak zderzyli się ze zdecydowanym sprzeciwem World Athletics.

Światowa federacja lekkoatletyczna podtrzymała bezwzględny i całkowity zakaz startów dla sportowców, trenerów oraz sędziów z Rosji i Białorusi.

W odpowiedzi Rosyjski Związek Lekkoatletyczny wniósł skargę do Sądu Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) z siedzibą w Lozannie.

"Związek zatrudnił doświadczonych prawników międzynarodowych specjalizujących się w prawie sportowym, w tym w postępowaniach przed CAS, aby reprezentowali jego stanowisko w postępowaniu arbitrażowym" - czytamy w komunikacie Rosjan.

"Rosyjski Związek Lekkoatletyczny zauważa, że decyzja World Athletics narusza fundamentalne interesy lekkoatletyki w Rosji i ogranicza prawo rosyjskich sportowców do rywalizacji z powodów, które Rosyjski Związek Lekkoatletyczny uważa za dyskryminujące" - to dalszy fragment korespondencji.

Zasadniczym celem Rosjan pozostaje start licznej ekipy lekkoatletycznej w igrzyskach olimpijskich Los Angeles 2028.

MKOl zarządził powrót rosyjskich sportowców na areny międzynarodowe ODD ANDERSEN STRINGER AFP





Liga Narodów siatkarek. Najlepsze bloki w meczu USA - Polska. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport