Rosja uderza w Jelenę Isinabajewą. Ta sankcja to niezwykłe kuriozum

Nazywana "Carycą tyczki" była uwielbiana przez moskiewskie władze i rosyjskich kibiców, a teraz popadła w niełaskę. Powodem był jej wyjazd z kraju, o którym poinformowały hiszpańskie media. Odkryły one, że Jelena Isinbajewa mieszka na Teneryfie, prowadzi "dyskretny tryb życia" i nie zamierza wracać do Rosji. To był jednak dopiero początek, gdyż niebawem okazało się, iż tyczkarka zrywa także kontakty z kremlowskim reżimem, chociaż niegdyś należała do tzw. drużyny Putina, a zatem grona znanych sportowców, którzy popierali politykę rosyjskiego przywódcy.