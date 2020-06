World Athletics ogłosiło ratyfikację trzech rekordów świata. Od teraz Yulimar Rojas, Armand Duplantis oraz Joshua Cheptegei mogą oficjalnie nazywać się rekordzistami świata.

Trzech wybitnych sportowców, którzy zachwycili swoimi wynikami i zapisali się na szczytach światowych tabel, właśnie oficjalnie zostali rekordzistami globu.

World Athletics ratyfikowało rekordy w trójskoku, skoku o tyczce oraz w biegu na dystansie pięciu kilometrów.

Yulimar Rojas poprawiła halowy rekord świata podczas mityngu World Athletics Indoor Tour w Madrycie 21 lutego. Wenezuelka uzyskała wynik 15,43 m i skreśliła z listy liderującą do tej pory rekordzistkę Tatianę Lebiediewą.

Ratyfikowany rekord Duplantisa w skoku o tyczce to z kolei wynik 6,17 m uzyskany w Toruniu. Rekord 6,18 m z Glasgow wciąż czeka na oficjalne potwierdzenie. Nieobliczalny 20-latek już teraz może jednak cieszyć się z potwierdzenia, że to do niego należy najlepszy wynik w tej konkurencji na świecie.

Ostatnim z potwierdzonych wyników jest rezultat Cheptegei, który 16 lutego podczas Monaco Run przebiegł dystans pięciu kilometrów w czasie 12 minut i 51 sekund. Ugandyjski lekkoatleta pokonywał kilometry, uzyskując kolejno międzyczasy: 2:31, 2:35, 2:36, 2:35 i 2:32.

World Athletics zatwierdziło też wyniki w kategorii U20. Jest to rezultat uzyskany przez Etiopkę Lemlem Hailu na 1500 metrów w Toruniu (4:01,79) oraz wynik sztafety 4 x 100 metrów podczas mistrzostw panamerykańskich (38,62).

