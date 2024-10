Wysoki i umięśniony. Do tego dysponujący dużym zasięgiem ramion, co w rzucie dyskiem jest bardzo ważne. Taki "polski Herkules". To właśnie Robert Urbanek. 37-latek właśnie ogłosił zakończenie kariery. Największym jego sukcesem były brązowe medal w rzucie dyskiem mistrzostw świata (2015) i Europy (2014).