Robert Sobera wygrał mityng "Tyczka na Molo"

Taki sam wynik jak Sobera uzyskał inny reprezentant Polski na igrzyska Paweł Wojciechowski (CWZS Zawiszy Bydgoszcz), ale uczynił to w trzeciej, natomiast jego kolega z kadry w drugiej próbie.

Tym samym wrocławianin po raz pierwszy okazał się najlepszy w tych zawodach, podczas kiedy mistrz świata z 2011 roku zwyciężał w Sopocie cztery razy - w latach 2015, 2017, 2018 (ustanowił wówczas rekord mityngu 5,81) i 2019.

"Tyczka na Molo". Trzecie miejsce dla reprezentanta Ukrainy

Ten duet próbował jeszcze pokonać poprzeczkę zawieszoną na 5,61 m, ale bez powodzenia. Trzecie miejsce zajął Ukrainiec Iwan Jeriomin - 5,41.

W ostatnich mistrzostwach Polski w Poznaniu ci zawodnicy także zaliczyli identyczną wysokość - 5,70 i ponownie lepszy okazał się Sobera, który wywalczył srebrny medal. Wojciechowski stanął na najniższym stopniu podium.

"Miałem nadzieję, że zakończę zawody na większej wysokości, bo mój rezultat dałby medal olimpijski, ale jakieś 50 lat temu. Dzisiaj zmagałem się jednak z sobą. Trochę kłopotów sprawiał nam wiatr, bo wiał z różnych kierunków, miałem też problemy z rozbiegiem. Do tej pory skakaliśmy na twardej nawierzchni, a teraz, po raz pierwszy od pół roku, przyszło nam biec po podeście, co stanowiło nieoczekiwane utrudnienie. Jestem oczywiście zadowolony ze zwycięstwa i mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk przed igrzyskami" - skomentował Sobera.

W niedzielę dalsza część rywalizacji

W niedzielę w samo południe rozpocznie się w Sopocie rywalizacja młodych tyczkarzy, a o 16 na rozbiegu pojawią się kobiety. Swój udział potwierdziła ubiegłoroczna triumfatorka Czeszka Romana Malacova - 4,22, ale faworytką będzie brązowa medalistka mistrzostw świata z 2017 roku z Londynu Wenezuelka Robeilys Peinado, który legitymuje się niezłym rekordem życiowym - 4,78.

Na starcie staną także w komplecie medalistki ostatniego krajowego czempionatu: Kamila Przybyła (CWZS Zawisza), Emilia Kusy (SKLA Sopot) i Anna Łyko (AZS AWF Wrocław).