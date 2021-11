Robert Korzeniowski i jego trzy małżeństwa. Właśnie świętuje razem z żoną

Robert Korzeniowski jest jednym z najbardziej nagradzanych i znanych polskich sportowców. W swojej karierze sięgał po tytuły mistrza olimpijskiego, mistrza świata, mistrza Europy i rekordzisty świata w chodzie sportowym. Jednak w pewnym momencie równie głośno co o sukcesach zawodowych zrobiło się o jego życiu prywatnym.

Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy to - po zakończeniu kariery - Korzeniowski rozstał się z żoną po 20 latach bycia razem. Wcześniej uchodzili za parę niemal idealną. W wywiadach Agnieszka Korzeniowska podkreślała, jak mocno wspierała męża podczas jego startów. Oprócz tego pomagała mu w załatwianiu spraw biznesowych i negocjowaniu kontraktów. Dbała również o ciepło ogniska domowego: by dom był bezpiecznym schronieniem dla ukochanego oraz ich dwóch córek, Angeliki i Rozalii.

Robert Korzewniowski rozwiódł się z pierwszą żoną. Związał się z Magdaleną Kłys

Korzeniowski wyprowadził się z domu, gdy podczas wycieczki do Afryki poznał Magdalenę Kłys. Zakochał się w niej i zapragnął budować przyszłość właśnie u jej boku. Jego żona nie mogła w to uwierzyć. Twierdziła, że wcześniej nie dostrzegła żadnych symptomów zwiastujących koniec małżeństwa. Wręcz przeciwnie. Mówiła, że jeszcze kilka dni przed wyprowadzką razem z Robertem omawiała wspólne święta Bożego Narodzenia.

Decyzja o próbie ratowania była dla mnie trudna, bo jak mogłam prosić męża by został z rodziną, skoro mnie tak bardzo zranił (...) Nie wiedziałam, jak mam o tym powiedzieć młodszej córce. Przez pół roku ją oszukiwałam. Mówiłam, że tata wyjechał albo udawałam, że nie słyszę jej pytań o ojca - opowiadała Onetowi.

Agnieszka Korzeniowska wyjechała na samotny urlop do Białki Tatrzańskie, by tam w spokoju wszystko sobie poukładać w głowie. Z kolei Robert Korzeniowski zaczął budować związek z Magdaleną. W 2011 roku para została rodzicami. Na świecie pojawił się Franciszek Xawery.

Wtedy państwo Korzeniowscy byli jeszcze formalnie małżeństwem. Sprawa rozwodowa ciągnęła się przez około dwa lata. Pierwsza żona chodziarza sugerowała, że to przez męża, który nie chciał wziąć na siebie winy za rozpad związku.

Dla mnie małżeństwo z Robertem jest skończone, więc nie robi mi różnicy, kiedy rozwód zostanie formalnie orzeczony. A to, jak długo jeszcze będę spotykać się z mężem w sali rozpraw, zależy wyłącznie od niego. Bo ja nie zmienię zdania i nie wezmę na siebie winy za rozpad naszej rodziny - wyjawiła "Twojemu Imperium".

W odpowiedzi Korzeniowski, na łamach "Super Expressu", przyznawał, że chciałby, aby sąd jak najszybciej orzekł o rozwodzie, lecz "czasami nie da się tego przyspieszyć".

Pożar w domu Korzeniowskiego. Żona trafiła do szpitala

W końcu doszło do rozwodu, a później do drugiego ślubu Roberta Korzeniowskiego. W 2017 roku on i żona przeżyli dramatyczne chwile. W ich mieszkaniu na warszawskim Mokotowie wybuchł pożar. Magdalena Kłys wykazała się wówczas bohaterską postawą. Uratowała syna z płomieni i zaczęła sama gasić ogień. W efekcie uległa poważnemu poparzeniu dróg oddechowych.

Niestety, życie pisze nam różne scenariusze i doświadcza nas czasami boleśnie. Tydzień temu wydarzył się wypadek - w moim mieszkaniu wybuchł pożar. Dzięki bohaterskiej postawie i determinacji mojej żony Magdy nie doszło do tragedii. Niestety, z nierównej walki z żywiołem nie udało się w wyjść bez szwanku. Dzisiaj najważniejsze dla mnie jest to, że nic już nie zagraża moim najbliższym, a całą tę sytuację mogę uznać za opanowaną - oświadczył wówczas Korzeniowski w "Fakcie".

Trudne doświadczenia wcale nie umocniły związku. Robert i Magdalena rozstali się. Dość szybko załatwili wszystkie sprawy związane z rozwodem.

Trzeci ślub Roberta Korzeniowskiego. Jak wiedzie mu się w małżeństwie z Justyną Sobalą?

Kilka miesięcy po nim sportowiec ożenił się po raz trzeci. Jego i o 6 lat młodszą Justynę Sobalę połączyła pasja do sportu. Kobieta zgłosiła się do chodziarza podczas swoich przygotowań do półmaratonu. Poprosiła go o pomoc.

Wcześniej pracowała w korporacji, ale zawsze mocno interesowała się aktywnością fizyczną.



Wielu nie dawało szans temu związkowi, lecz małżonkowie udowadniają, że się mylili. Właśnie obchodzą drugą rocznicę ślubu.

Jakiś czas temu państwo Korzeniowscy ruszyli ze wspólnym biznesem. Promują walking, aktywność fizyczną polegającą na szybkim marszu. Założyli profile na YouTube oraz na Instagramie. To właśnie tam pokazują uroki sportu. Całkiem niedawno obliczyli, że mają razem 100 lat i zaprosili wszystkich do wspólnego świętowania.

Cały dzień na chodzie. Tak celebrujmy nasze wspólne 100 lat. Pozdrawiamy z Karpacza i Karkonoszy - napisali na Instagramie.

Zdjęcie Robert Korzeniowski z trzecią żoną, Justyną /Piotr Molecki /East News





