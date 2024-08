Rewolucja w lekkoatletyce nadchodzi. Pia Skrzyszowska przetestuje szalony pomysł

Wyjątkowo źle wyglądały zmagania Biało-Czerwonych na stadionie lekkoatletycznym. To, co zwykle było naszym atutem, w tym przypadku okazało się wielką słabością. Jedynie Natalia Kaczmarek była w stanie spełnić pokładane w niej przez kibiców oczekiwania.

Nowa twarz lekkiej atletyki. Skrzyszowska na starcie

W trakcie rywalizacji w biegach nie będzie zagrożenia falstartem, oczywiście już po strzale sygnalizującym start - jeśli reakcja zawodnika nastąpi wcześniej, falstart zostanie uznany. Obecnie za falstart uznajemy wszystko, co oznacza czas reakcji poniżej 0,1 sekundy. W kontekście Szwajcarii zastanawiano się na 0,08 sekundy, ale ostatecznie będzie to 0,0. Rozwiązanie przetestuje choćby Pia Skrzyszowska.

Z kolei skoki w dal mają odbywać się ze strefy, a odległość, jaka zostanie zapisana, mierzona będzie od miejsca odbicia, a nie jak to było, choćby w Paryżu belki. Z kolei w przypadku skoku wzwyż i skoku o tyczce zastosowana ma zostać telemetria. Oznacza to, że nie będzie liczyło się, na jakiej odległości wisi poprzeczka, a to, jak wysoko skoczek będzie w stanie skoczyć. Jak na razie to tylko testy, ale kto wie, jak będzie wyglądał ten sport za kilka lat.