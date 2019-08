We wrześniu kilkuosobowa grupa reprezentantów Polski po raz kolejny powalczy na mistrzostwach Europy w skyrunningu. Liczebność grona, które zasłużyło na orzełka na piersi jest uzależniona jednak od środków finansowych. Najszybsi biegacze górscy poprosili zatem o pomoc internautów.

Skyrunning, czyli biegi wysokogórskie to dyscyplina wymagająca niebagatelnej siły w nogach, wydolności oraz mocnej psychicznie głowy, która potrafi znieść trudy trasy, często przebiegającej po "eksponowanym terenie". Pomimo swojej widowiskowości i zaangażowaniu w ten sport coraz więcej osób, skyrunning wciąż pozostaje w gronie dyscyplin nieolimpijskich, a zatem boryka się z problemem braku wystarczającej ilości środków finansowych niezbędnych do wsparcia reprezentacji kraju.

Skyrunning Polska - oficjalny partner Federacji ds. Biegów Wysokogórskich (International Skyrunning Federation) utworzył internetową zbiórkę na rzecz wyjazdu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Skyrunning 2019, które we wrześniu zostaną rozegrane we Włoszech. Celem jest zebranie sześciu tysięcy złotych. Ta kwota pozwoli na powołanie dodatkowych osób należących do czołówki biegów górskich w Polsce.

Na tegorocznych mistrzostwach Europy rozegrane zostaną trzy konkurencje: Sky Ultra (50 km +/- 5000 m), Vertical KM (3,4 km +/- 1100 m) oraz Sky Race (31 km +/- 2600 m).

Warto dodać, że w minionych latach Polacy kilkukrotnie pokazywali, że są w stanie walczyć z najlepszymi zawodnikami świata. Podczas mistrzostw Europy w 2017 roku najlepiej spośród pań spisała się Dominika Wiśniewska-Ulfik, zajmując 10. miejsce. "Oczko" niżej wśród mężczyzn uplasował się Krzysztof Bodurka, który 11. lokatę przywiózł też rok później z mistrzostw świata skyrunning. Wówczas 6. miejsce na dystansie Vertical zajęła Iwona Januszyk, a pierwszą dziesiątkę zamknęła Mirosława Witowska. W konkurencji ultra tuż za podium uplasowała się Natalia Tomasiak. Na dystansie Sky do czołowej szóstki wdarł się z kolei Bartłomiej Przedwojewski.

Na zbliżających się mistrzostwach nasi najlepsi biegacze mają chrapkę na poprawę swoich rezultatów. Tutaj możesz dorzucić cegiełkę , aby do Włoch pojechali wszyscy ci, którzy ciężką pracą zasłużyli sobie na start w koszulkach reprezentacyjnych.

AB