Rekordzistki świata starły się w finale. Koszmar, gwiazda pozbawiona srebra

To miał bój być trzech Kenijek z trzema Etiopkami, do którego zamierzała się włączyć urodzona w Etiopii, a reprezentująca od lat Holandię Sifan Hassan. I taki był, ale na końcu Kenijki łatwo ograł Etiopki, Bearice Chebet pokonała na finiszu Faith Kipyegon. Ta ostatnia zrobiła rundę honorową z flagą Kenii, cieszyła się ze srebra, by chwilę później dowiedzieć się, że została zdyskwalifikowana. Za przepychanki z rekordzistką świata na tym dystansie Gudaf Tsegay z Etiopii. To z kolei spowodowało, że sensacyjny medal dostała Włoszka, Nadia Battocletti.