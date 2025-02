Rekordzistka świata zaczęła, a Polka wciąż jest na szczycie. Trzy próby w Udine

Zaledwie tydzień temu Maria Żodzik została sensacyjną liderką światowych list w skoku wzwyż, to miano dał jej rekord życiowy ustanowiony w Gorzowie - 1.98 m. Wynik godny finału mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich. I to w pierwszy występie w sezonie! Trzeba było się jednak liczyć z faktem, że w czwartek to się akurat zmieni, swój pierwszy występ w mityngu w Udine zaplanowała bowiem rekordzistka świata Jarosława Mahuczich. Ona też próbowała zaliczyć tę wysokość. Efekt? Żodzik wciąż samodzielnie na szczycie!