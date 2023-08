Rekordzistka świata oczyszczona z zarzutów. Tuż przed mistrzostwami

Rekordzistka świata oczyszczona z zarzutów. Wraca na MŚ

Na zeszłorocznych mistrzostwach świata w Oregonie, Amusan zaskoczyła zarówno ekspertów, jak i fanów, ustanawiając rekord świata z czasem 12,12 s w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Później zdobyła złoty medal z sensacyjnym czasem 12,06 s, jednak nie wszedł on do księgi rekordów z powodu zbyt mocnego wiatru wiejącego w plecy.

Teraz dostaje szanse, by ponownie sięgnąć po złoto. Nie są to dobre wieści dla Pii Skrzyszowskiej, bo Polce przybędzie kolejna niezwykle groźna rywalka. Z drugiej strony rywalizacja z najlepszymi napędza, a dla naszej młodej płotkarki to też okazja, by powalczyć o poprawienie rekordu życiowego.