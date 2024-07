Rekordzistka Polski zgubiła buta, biegła po złoto. Zaskakujący finał rywalizacji

O Zuzannie Wiernickiej głośno jest już od jakiegoś czasu, dwa lata temu, jako 15-latka, była o krok od wywalczenia medalu w mistrzostwach Europy U-18. A rok później już go wywalczyła, srebro na 3000 m, przy czym w mistrzostwach U-20 . Jako 16-latka, rywalizując z dziewczynami znacznie starszymi od siebie. Mało tego, poprawiła jeszcze rekord Polski do lat 20, który należał do Sofii Ennaoui. I ten sezon pokazuje, że prowadzona przez Stanisława Jaszczaka, byłego trenera Adama Kszczota , lekkoatletka RKS Łódź wciąż się rozwija.

Niezwykłe sceny w Radomiu. Faworytka do złota w mistrzostwach Polski została na bieżni w... jednym bucie. I tak pobiegła po medal

Wiernicka znalazła się w pierwszej serii, która ruszyła ospale, sporo było wśród dziewczyn przepychanek. 17-latka z RKS Łódź pod koniec pierwszego okrążenia miała już jednak dość, przyspieszyła i momentalnie zostawiła całą stawkę daleko za sobą. I gdy do mety zostało jej może 600 metrów, z lewej stopy... ześlizgnął się but. Biegła więc niczym Michał Rozmys w półfinale igrzysk w Tokio na tym dystansie, choć w jego przypadku dużą rolę odegrał jeden z rywali .

Można było zakładać, że to jednak wystarczy, a tymczasem w drugiej serii od razu do przodu ruszyła 19-letnia Lena Suchowolak, która zeszłoroczna życiówka na tym dystansie to 4:29.10. Znalazła się w tej teoretycznie gorszej stawce, bo w tym roku biegała na krótszych dystansach, jej specjalność to raczej 800 m. Wspierana przez publiczność, sama jest zawodniczką RLTL GGG Radom, biegła doskonale, wszystkie konkurentki zostały daleko w tyle. I choć osłabła na ostatnim kółku, to finiszowała w czasie 4:35.00. O 76 setnych lepiej od Wiernickiej.