Rekordzistka Polski wbiegła na mistrzostwa. Podium we Francji. Jest ostatni warunek

15 sierpnia 2026 - to godzina "zero" dla specjalistek od dystansu 1500 metrów. W przedostatnim dniu mistrzostw Europy w Birmingham odbędą się dwa biegi w pierwszej rundzie - z każdego po sześć najlepszych, spośród 15 uczestniczek w serii, awansuje do finału, który zaplanowany jest na kolejny wieczór. Jako ostatnia indywidualna konkurencja w tym angielskim mieście, później zostaną już tylko dwa biegi sztafetowe na 4x400 metrów.

A to konkurencja szczególnie ciekawa dla polskich kibiców, choćby za sprawą trzech kolejnych globalnych finałów z udziałem Klaudii Kazimierskiej. Trenująca w Eugene 24-latka z Włocławka była w najlepszej dziesiątce w mistrzostwach świata (Tokio), igrzyskach olimpijskich (Paryż) i halowych MŚ (Toruń), ale marzy o medalach. W europejskich zmaganiach powinno być dużo łatwiej - na tym dystansie prym wiodą biegaczki z Afryki, groźne są Australijki i Amerykanki.

Kazimierska już w poprzednim sezonie "złamała" barierę 3:58.00 - właśnie w Tokio. A rok wcześniej udało się to Weronice Lizakowskiej - w półfinale paryskich igrzysk. Podopieczna trenera Zbigniewa Króla zapłakana schodziła z bieżni, choć pobiła rekord Polski - teraz to 3:57.31. W brutalnych regułach kwalifikacji ten czas nie dał jednak kwalifikacji.

W ME powinno być dużo łatwiej - tu biegi są bardziej taktyczne, na innym poziomie czasowym. Liczy się zwykle finisz, a ten jest atutem obu Polek. Dwa lata temu w Rzymie nie biegły, szykowały się na Paryż. A na Stadio Olimpico do finału przedostała się jedynie Aleksandra Płocińska, choć nie odegrała w nim już żadnej roli.

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Aby uzyskać kwalifikację European Athletics do Birmingham, trzeba przebiec dystans 1500 metrów poniżej 4:03.50, czas na to ruszył pod koniec lipca zeszłego roku. Kazimierska miała sporo takich biegów, Lizakowska zaś jeden - w półfinale MŚ w Tokio. Była w nim dziewiąta, uzyskała 4:03.39. Przy czym PZLA wprowadził jeszcze jedną zasadę: zawodniczki i zawodnicy urodzeni w XX wieku muszą spełnić jeszcze jego kryterium, i to w tym sezonie letnim. Nieco niższe, w przypadku 1500 metrów to 4:04.50.

Weronika Lizakowska Tomasz Jastrzębowski Reporter

Lizakowska zaś nie miała ku temu zbyt wielu okazji, późno zaczęła sezon. Najpierw pełniła rolę "zająca" w DL w Rzymie, 7 czerwca pobiegła już na swoje konto w memoriale Konopacka Classic. Po świetnym finiszu wyprzedziła na kresce Marokankę Soukainę Hajji, ale czas 4:06.23 nie dał jej satysfakcji.

- Jest niedosyt, ale to pierwszy start od września, więc cieszę się, że mogła w ogóle powalczyć o wygraną. I nareszcie mogłam się sprawdzić - mówiła w rozmowie z red. Michałem Chmielewskim w TVP Sport.

Co ważne, nie narzekała na żaden uraz, a przecież przez naderwanie ścięgna Achillesa straciła cały sezon halowy. Gdy zaś wróciła do treningów i planowała start uliczny, uraz się odnowił. - Teraz weszła w to wszystko spokojnie, chcę się przesuwać. Sam trener jest zdziwiony, jak to teraz idzie. A czasu mamy sporo - mówiła.

W czwartek Lizakowska zaliczyła drugi występ w sezonie - progres jest widoczny. Tempo nadawała Aleksandra Bereśniewicz, podopieczna trenera Króla pobiegła o 2,5 sekundy szybciej niż w Warszawie. Uzyskała czas 4:03.69, wypełniła minimum PZLA. Przegrała jednynie z Etiopką Elsabeth Amare (4:01.32) oraz Hajji (4:02.09), która zrewanżowała się Polce za ich starcie z Konopacka Classic. Obie Afrykanki pobiły swoje rekordy życiowe.

Weronika Lizakowska po biegu półfinałowym w Paryżu Martin Bernetti AFP





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