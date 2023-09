Rekordzistka Europy podjęła decyzję. Wzruszający film wszystko pokazał

Wielka gwiazda lekkiej atletyki. Ten finał mistrzostw świata w Pekinie przeszedł do historii

Swoje rekordy na 100 i 200 m ustanowiła w sierpniu 2015 roku w Pekinie - w finałach mistrzostw świata. Na krótszym dystansie (10.81 s) przegrała złoto o pięć setnych z Shelly-Ann Fraser-Pryce , na dłuższym (21.63) pokonała na finiszu inną Jamajkę Elaine Thompson . To był jej najlepszy występ w historii - do dziś zaledwie pięć zawodniczek pokonało dystans 200 metrów szybciej.

Holenderska mistrzyni zdecydowała się na wielką zmianę. I nie boi się wyzwań

- Jako sportowiec wiesz, że ten dzień w końcu nadejdzie i że w pewnym momencie twoja kariera będzie chwilą - zbiorem wspomnień i, miejmy nadzieję, medali. Dzisiaj zdecydowałam się na wielką zmianę w życiu, aby podążać za tym, co nadejdzie i przyjąć to, co będzie dalej - napisała w swoich mediach społecznościowych. I zaznaczyła, że była to podróż bez żalu.