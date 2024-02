Michael Saruni ma na swoim koncie imponujące wyniki. Reprezentant Kenii to były rekordzista świata w biegu na 600 m w hali. Reprezentując Uniwersytet Teksasu w El Paso ustanowił kolegialny rekord wszech czasów na 800 m. Wziął również udział w letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Dotarł w Japonii do półfinału na 800 metrów. Później pojawiło się wokół lekkoatlety wiele kontrowersji, które obnażyły jego wizerunek. Biegacz podczas krajowych eliminacji do mistrzostw świata, chcąc uniknąć kontroli antydopingowej, posunął się do skandalicznego czynu.