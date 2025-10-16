Rekordzista świata zaczął mówić o Mariuszu Pudzianowskim. Zaskakujące wyznanie polskiego talentu

Trościanka to w tej chwili wielka nadzieja polskiej lekkoatletyki. Już dawno w wieloboju wśród Biało-Czerwonych nie było dominatora, który miałby tak wielką przewagę nad rywalami. Zawodnik wyjaśnił, skąd bierze się jego dobra forma i jak nad nią pracuje.

Hubert Trościanka wschodzącą gwiazdą

W sierpniu, podczas mistrzostw Europy U20 w Tampere, Hubert Trościanka pobił rekord w uzyskanym wyniku w dziesięcioboju w swojej kategorii wiekowej - udało mu się zdobyć 8514 punktów i bez większego problemu wywalczyć złoto międzynarodowej imprezy.

Później został nominowany do plebiscytu na wschodzącą gwiazdę lekkoatletyki i po głosowaniach, w których udział wzięli kibice z całej Europy, został wybrany do najlepszej trójki młodych sportowców. Teraz z niecierpliwością czeka na ostatecznie wyniki, które niebawem poda European Athletics. Jak dotąd nagrodę główną w plebiscycie zdobył tylko jeden Polak - w 2015 roku wschodzącą gwiazdą został Konrad Bukowiecki.

Hubert Trościanka w szczerych słowach o Pudzianowskim

W wywiadzie dla "Faktu", Trościanka został zapytany o to, kto jest jego sportowym idolem. Po chwili zastanowienia odparł, że nie jest to jedna osoba, ale potem z nazwiska wymienił Mariusza Pudzianowskiego.

"Nie mam jednego wzoru. Zawsze podobały mi się osoby, jak Mariusz Pudzianowski, które mówiły o dyscyplinie, ciężkiej pracy. Ale nie miałem kogoś, kogo bym śledził jako idola" - wyjaśnił rekordzista.

Hubert Trościanka Tomasz Kasjaniuk/PZLA materiały prasowe

Hubert Trościanka Tomasz Kasjaniuk/PZLA materiały prasowe

Mariusz Pudzianowski Karol Makurat/REPORTER East News