Rekordzista Polski wpadł na sąsiedni tor, poturbował Fina. A Czykier czekał

Damian Czykier, uzyskując w maju w Warszawie czas 13.27 s, sprawił, że znów wróciły marzenia o medalu na wielkiej imprezie. W Rzymie nie musiał startować w eliminacjach, od razu znalazł się w półfinale. I biegł do pewnego momentu znakomicie, ale popełnił błędy w końcówce, które mogły kosztować go miejsce w finale. Udało się awansować, z siódmym czasem. Odpadli za to Krzysztof Kiljan i Jakub Szymański - ten ostatni, rekordzista Polski w hali, zabiegł drogę Finowi, który upadł i się poturbował.