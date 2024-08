Rekordy życiowe Polek, a na końcu rekord kraju. Olimpijski finał z marzeniami

Istotną rolę w światowych zmaganiach w pierwszej dekadzie tego wieku Justyna Bąk i Wioletta Frankiewicz, ale świat poszedł do przodu. Zwłaszcza, gdy do walki ruszyły biegaczki z Afryki, często też "emigrujące" po paszporty do innych krajów. Dziś to one są najlepsze, ale i rekord Polski Wioletty Frankiewicz jest już poważnie zagrożony. A to za sprawą Alicji Konieczek, zapraszanej nawet na prestiżowe mityngi Diamentowej Ligi. Ona mogła w Paryżu realnie walczyć o finał tej konkurencji, na jej młodszą siostrę Anetę oraz zakwalifikowaną w ostatniej chwili, po relokacjach, Kingę Królik, eksperci nie stawiali.