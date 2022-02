Rekordy i pożegnania. Piękny wieczór w Toruniu

Copernicus Cup w Toruniu przyzwyczaił kibiców do tego, że co roku ściąga czołowych lekkoatletów świata, z którymi mogą rywalizować zawodnicy z Polski. Nie inaczej było w tym roku, bo na mityngu pojawiły się takie gwiazdy jak Femke Bol, Elaine Thompson-Herah czy Etiopczycy Gudaf Tsegay i Selemon Barega.

Copernicus Cup: Ewa Swoboda lepsza od mistrzyni olimpijskiej

I właśnie pojedynek trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej z Tokio Elaine Thompson-Herah był największym wydarzeniem tegorocznego edycji mityngu. Będąca w znakomitej dyspozycji Swoboda poprawiła niedawno rekord Polski na 60 metrów czasem 7,00, sygnalizując, że na zbliżających się halowych mistrzostwach świata może powalczyć o czołową trójkę.

Reklama

Do Torunia Swoboda dotarła z pewnymi problemami, bo aż 12 godzin zajęła jej podróż z Duesseldorfu, ale mimo to zaprezentowała się znakomicie. Co prawda nie udało jej się po raz kolejny pobić rekordu kraju, jednak czas 7,03 pozwolił jej na wygranie zawodów i wyprzedzenie mistrzyni olimpijskiej z Tokio.

- Wow! Wygrać z tak utytułowaną kobietą, trzykrotną mistrzynią olimpijską z Tokio? Ja? Wygrałam z nią na 60 metrów? Wow! - w swoim stylu komentowała Swoboda.



Warto też zwrócić uwagę na występ specjalistki od płotków Pii Skrzyszowskiej, która w Toruniu zajęła trzecią lokatę z czasem 7,14. Taki wynik może dać nawet finał halowych mistrzostw świata, co dla młodziutkiej biegaczki byłoby ogromnym sukcesem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Swoboda na mityngu Copernicus Cup pokonała w finale 60 metrów trzykrotną mistrzynię olimpijską z Tokio Jamajkę Elaine Thompson-Herah. WIDEO Polsat Sport

Nowy rekord Polski Damiana Czykiera

Dość niespodziewanie uwagę wszystkich skupił na sobie Damian Czykier, który poprawił rekord Polski na 60 metrów przez płotki, pokonując ten dystans w czasie 7,48. Poprzedni najlepszy wynik został ustanowiony aż 23 lata temu i mało kto spodziewał się, że trapiony kontuzjami zawodnik rodem z Białegostoku zdoła go poprawić. A jednak się udalo!

Czytaj także: Ukraińska lekkoatletka pełna obaw. "Nie dla wojny"

Czykier należy do grona największych pechowców w polskim sporcie. Kontuzje i choroby zabrały mu już mnóstwo czasu, dlatego tym bardziej należy docenić jego wynik. - Od września do lutego jest pięć miesięcy treningowych, ja przetrenowałem może półtora... Najpierw miałem operację barku i dwa miesiące nie mogłem nic robić. Potem miesiąc treningu uzupełniającego i po tygodniu, kiedy wszedłem na płotki, złapałem w Spale wirusa. No ale powiedziałem sobie, że spokojnie, mam cały styczeń. Minął Nowy Rok, poszedłem na pierwszy trening płotkarski i wieczorem gorączka... Tym razem koronawirus. I tak wszystko mi uciekało. Jestem dopiero w piątym treningu normalnego treningu - zdradził Czykier.



Przed zawodami w rozmowie z Interią Czykier zdradził, że o jego dietę dba teraz żona Aneta, zawodniczka bikini fitness. Żartował, że przyszykowała mu pyszny budyń jaglany z owocami. I jak widać zadziałało, zresztą pytany o dietę bardzo mocno akcentował, że małżonka potrafi odpowiednio rozłożyć akcenty i do zdrowych produktów dodać odrobiną nutelli czy czekolady, dzięki czemu je wszystko z wielkim apetytem, a przy tym jego organizm dostaje wszystkie potrzebne składniki.

Wielki mistrz odchodzi

Tegoroczny Copernicus Cup był również jednym z ostatnich biegów w karierze Adama Kszczota. Wielki mistrz, wielokrotny medalista największych imprez, powoli kończy karierę i został pożegnany z wielkimi honorami. Kibice zgotowali mu owację na stojąco, a niemal cała reprezentacja dziękowała mu za lata występów.

Być może przed nim również start na halowych mistrzostwach świata w Belgradzie, choć przez problemy z komunikacją z Polskim Związkiem Lekkoatletyki jego występ nie jest pewny.

Czytaj także: "Mój występ w Belgradzie nie jest pewny"

- Fantastyczna atmosfera. Bardzo lubiłem tutaj startować. Cudowne miejsce, pełne kibiców, rodziny, sympatyków sportu no i wielkich nazwisk. To jest chyba najfajniejsze miejsce, w którym mogła przydarzyć mi się końcówka kariery - dodawał wyraźnie wzruszony Kszczot w rozmowie z Interią.



Bol za mocna dla Polek

Kibice ostrzyli sobie również zęby na rywalizację na dystansie 400 metrów kobiet. "Aniołki Matusińskiego" reprezentowane przez Natalię Kaczmarek i Justynę Święty-Ersetic, mierzyły się z Holenderkami Lieke Klaver i Femke Bol. Okazało się, że ta druga biega w zupełnie innej lidze i nie dała rywalkom najmniejszych szans. Jednak Kaczmarek poprawiła swój rekord życiowy, który obecnie wynosi 51,15. To drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki i znakomity prognostyk przed Belgradem.

Co prawda tuż przed mityngiem okazało się, że rekordzistka kraju Anna Kiełbasińska doznała urazu i nie pojawi się w Toruniu, ale mimo to forma "Aniołków" może cieszyć. W kontekście startu w Belgradzie coraz głośniej mówi się o walce o złoty medal, a same zawodniczki przyznają, że jest to realne.

Jedną z największych pozytywnych niespodzianek podczas Copernicus Cup był występ w skoku w dal młodziutkiej Anny Matuszewicz, która wynikiem 6,44 ustanowiła nowy rekord Polski juniorek. Sama zawodniczka, pochodząca zresztą z Torunia, dość odważnie zapowiadała, że jeszcze kilka rekordów chciałaby pobić!

Mityng w Toruniu to duża impreza, ale mimo swoich rozmiarów cały czas zachowuje charakter swoistego święta dla środowiska lekkoatletycznego. Najlepiej obrazuje to scena po biegu żegnającego się z karierą Adama Kszczota, który podszedł pogratulować rekordu Polski Damianowi Czykierowi. Ten, bardzo mocno wzruszony, powiedział tylko "Godnie Cię pożegnałem, mistrzu".