Rekordy dwóch Polek w kosmicznym biegu mistrzyni olimpijskiej. Siódmy czas w historii

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Lekkoatletyczny świat czekał na ten powrót - 23-letnia Keely Hodgkinson nie rywalizowała w żadnych zawodach od 5 sierpnia zeszłego roku. Powód? Kontuzja. Właśnie wtedy zdobyła olimpijskie złoto w Paryżu, udowodniła swoją dominację na dystansie 800 metrów. Powrót się opóźniał, miał nastąpić miesiąc temu. Aż nadszedł w Chorzowie, na miesiąc przed mistrzostwami świata w Tokio. Jak na tle słynnej Brytyjki wypadły trzy polskie gwiazdy tego dystansu: Anna Wielgosz, Angelika Sarna i Margarita Koczanowa? Dwie z nich pobiły rekordy życiowe.

Keely Hodgkinson pobiegła w Chorzowie w zupełnie innej lidze. Najszybszy bieg w 2025 roku
Formalnie bieg na 800 metrów w Chorzowie nie był liczony do klasyfikacji punktowej Diamentowej Ligi, ale to nie oznaczało, że organizatorzy nie zadbali o dobrą frekwencję. Już samo pojawienie się mistrzyni olimpijskiej Keely Hodgkinson mówiło wiele - Brytyjka nie startowała od zeszłorocznego finału igrzysk olimpijskich. Rekonwalescencja się przedłużała, nie zdążyła przygotować się do Diamentowej Ligi w Londynie miesiąc temu, a przecież to dla niej tysiące kibiców przyszły też na stadion.

Mówimy zaś o zawodniczce, która w wieku 19 lat została w Tokio wicemistrzynią olimpijską, rok później w Eugene zdobyła srebro w mistrzostwach świata, a po kolejnym roku powtórzyła to na mundialu w Budapeszcie. Aż wreszcie rok temu w Paryżu wreszcie mogła świętować złoto, wygrała na Stade de France w imponującym stylu. Choć nie aż w tak imponującym jak miesiąc wcześniej, gdy w DL w Londynie finiszowała w czasie 1:54.61, szóstym w historii konkurencji i nieco ponad gorszym od mającego długą brodę rekordu świata Jarmili Kratochvilowej.

    W Chorzowie już można było się spodziewać szybkiego biegania, a przecież w stawce znalazły się jeszcze m.in. Botswanka Oratile Nowe (1:57.49 w tym sezonie), Amerykanka Raevyn Rogers czy Australijka Claudia Hollingsworth. Ciekawe też było, jak na ich tle spiszą się trzy nasze zawodniczki, które w tym sezonie "łamały" już granicę dwóch minut: halowa mistrzyni Europy Anna Wielgosz, Angelika Sarna i Margarita Koczanowa. Wszystkie w tym roku biły rekordy życiowe, Wielgosz wypełniła minimum na MŚ, Sarna była już go bardzo blisko.

    A jej forma wybitnie ostatno zwyżkowała, biegu poniżej 1:59.00 można się było spodziewać na Śląskim.

    Diamentowa Liga. Trzy Polki kontra mistrzyni olimpijska w biegu na 800 metrów

    I taki bieg to był. Tempo nadawała Lisanne de Witte, na 1:54.50. Aż się nie chce wierzyć, to by oznaczało rekord życiowy Brytyjki. Dość szybko od stawki odpadła Wielgosz, ale dość wysoko znajdowała się Sarna.

    Kobieta o blond włosach w eleganckiej czarnej sukni stoi na tle ściany z napisem BRIT Awards 2023 oraz statuetką w tle.
    Keely HodgkinsonHenry NichollsAFP

    Gdy Holenderka zeszła po 600 metrach, Hodgkinson była już wyraźnie na czele. I nie spuściła z tonu, pobiegła w kosmicznym stylu. 1:54.74 to nowy rekord mityngu, najlepszy wynik na świecie. Bliski jej życiówki, ale też siódmy najszybszy w całej historii tego dystansu. To wszystko działo się w Polsce!

    A nasze zawodniczki? Sarna trochę straciła znów na końcówce, ale finiszowała w 1:59.08 s, na ósmej pozycji. Poprawiła o 0.11 s rekord życiowy, choć wciąż brakuje jej trochę do minimum na mistrzostwa świata. Znów jednak awansuje w rankingu World Athletics.

    Kobieta biegnąca w zawodach lekkoatletycznych, ubrana w sportowy top i numer startowy, dynamiczne ujęcie w ruchu z widocznym skupieniem na twarzy zawodniczki.
    Angelika SarnaAleksandra Szmigiel/REPORTERReporter

    Koczanowa też pobiegła w życiowym stylu. 1:59.90 to też jej nowy rekord, też da awans w rankingu. Zajęła tu dziewiąte miejsce, wyprzedziła m.in. Catrionę Bisset czy Gabrielę Gajanovą, która kilka dni temu uzyskała przecież czas 1:58.53.

    A Wielgosz wypadł akurat słabszy start. Zamknęła stawkę na 12. pozycji z rezultatem 2:01.17.

    Athing Mu wyprzedza Keely Hodgkinson
    Athing Mu wyprzedza Keely HodgkinsonAFP
    Anna Wielgosz: Sama nie wiem, czy bardziej cieszę się z finału, czy minimum na igrzyskaPolsat SportPolsat Sport

