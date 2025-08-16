Rekordy dwóch Polek w kosmicznym biegu mistrzyni olimpijskiej. Siódmy czas w historii

Formalnie bieg na 800 metrów w Chorzowie nie był liczony do klasyfikacji punktowej Diamentowej Ligi, ale to nie oznaczało, że organizatorzy nie zadbali o dobrą frekwencję. Już samo pojawienie się mistrzyni olimpijskiej Keely Hodgkinson mówiło wiele - Brytyjka nie startowała od zeszłorocznego finału igrzysk olimpijskich. Rekonwalescencja się przedłużała, nie zdążyła przygotować się do Diamentowej Ligi w Londynie miesiąc temu, a przecież to dla niej tysiące kibiców przyszły też na stadion.

Mówimy zaś o zawodniczce, która w wieku 19 lat została w Tokio wicemistrzynią olimpijską, rok później w Eugene zdobyła srebro w mistrzostwach świata, a po kolejnym roku powtórzyła to na mundialu w Budapeszcie. Aż wreszcie rok temu w Paryżu wreszcie mogła świętować złoto, wygrała na Stade de France w imponującym stylu. Choć nie aż w tak imponującym jak miesiąc wcześniej, gdy w DL w Londynie finiszowała w czasie 1:54.61, szóstym w historii konkurencji i nieco ponad gorszym od mającego długą brodę rekordu świata Jarmili Kratochvilowej.

W Chorzowie już można było się spodziewać szybkiego biegania, a przecież w stawce znalazły się jeszcze m.in. Botswanka Oratile Nowe (1:57.49 w tym sezonie), Amerykanka Raevyn Rogers czy Australijka Claudia Hollingsworth. Ciekawe też było, jak na ich tle spiszą się trzy nasze zawodniczki, które w tym sezonie "łamały" już granicę dwóch minut: halowa mistrzyni Europy Anna Wielgosz, Angelika Sarna i Margarita Koczanowa. Wszystkie w tym roku biły rekordy życiowe, Wielgosz wypełniła minimum na MŚ, Sarna była już go bardzo blisko.

A jej forma wybitnie ostatno zwyżkowała, biegu poniżej 1:59.00 można się było spodziewać na Śląskim.

Diamentowa Liga. Trzy Polki kontra mistrzyni olimpijska w biegu na 800 metrów

I taki bieg to był. Tempo nadawała Lisanne de Witte, na 1:54.50. Aż się nie chce wierzyć, to by oznaczało rekord życiowy Brytyjki. Dość szybko od stawki odpadła Wielgosz, ale dość wysoko znajdowała się Sarna.

Keely Hodgkinson Henry Nicholls AFP

Gdy Holenderka zeszła po 600 metrach, Hodgkinson była już wyraźnie na czele. I nie spuściła z tonu, pobiegła w kosmicznym stylu. 1:54.74 to nowy rekord mityngu, najlepszy wynik na świecie. Bliski jej życiówki, ale też siódmy najszybszy w całej historii tego dystansu. To wszystko działo się w Polsce!

A nasze zawodniczki? Sarna trochę straciła znów na końcówce, ale finiszowała w 1:59.08 s, na ósmej pozycji. Poprawiła o 0.11 s rekord życiowy, choć wciąż brakuje jej trochę do minimum na mistrzostwa świata. Znów jednak awansuje w rankingu World Athletics.

Angelika Sarna Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter

Koczanowa też pobiegła w życiowym stylu. 1:59.90 to też jej nowy rekord, też da awans w rankingu. Zajęła tu dziewiąte miejsce, wyprzedziła m.in. Catrionę Bisset czy Gabrielę Gajanovą, która kilka dni temu uzyskała przecież czas 1:58.53.

A Wielgosz wypadł akurat słabszy start. Zamknęła stawkę na 12. pozycji z rezultatem 2:01.17.

Athing Mu wyprzedza Keely Hodgkinson AFP

