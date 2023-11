Rekordowa liczba ważnych mityngów w Polsce. Jest ten najbardziej prestiżowy

W sezonie 2024 w cyklu World Athletics Continental Tour znajdzie się aż 19 polskich wydarzeń. To nie tylko mityngi rozgrywane na stadionach, ale także imprezy przełajowe, chodziarskie, wielobojowe i halowe.

- Rynek polskich mityngów lekkoatletycznych rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy zaledwie 3-4 niezłe wydarzenia w roku, a teraz jest ich zdecydowanie więcej. To cieszy, bo to szansa dla miast na promocję, ale też okazja dla zawodników do startu w dobrze obsadzonych zawodach z przyzwoitymi warunkami finansowymi - przyznaje wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który sam szefuje dwóm dużym imprezom, czyli Orlen Cup w Łodzi i Memoriałowi Kusocińskiego.