Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rekord życiowy polskiej mistrzyni Europy. I wspaniała informacja ws. MŚ w Tokio

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Na ogłoszonej w piątek przez Polski Związek Lekkiej Atletyki liście z nominacjami na mistrzostwa świata w Tokio nie było m.in. płotkarki Alicji Sielskiej i dyskobola Oskara Stachnika. Wiadomo było jednak, że może dojść do relokacji i pewnych przesunięć. I już wiemy, że stan polskiej kadry powiększy się o jedno nazwisko. A Alicja Sielska uświetniła tę sobotę bijąc rekord życiowy w biegu sprinterskim.

Alicja Sielska
Alicja SielskaAlex Livesey/Getty Images for European AthleticsGetty Images

Mistrzostwa świata w Tokio zaczną się już za dwa tygodnie - są najważniejszą lekkoatletyczną imprezą w 2025 roku, zarazem podsumowaniem całego sezonu. A to z uwagi na bardzo późny termin, zazwyczaj odbywają się bowiem w wakacje.

Okres kwalifikacyjny minął w ostatnią niedzielę, do tego czasu można było zdobywać przepustki. I sporo reprezentantów Polski je wywalczyło poprzez wyrobienie minimów kwalifikacyjnych. Ta sztuka udała się m.in. Pii Skrzyszowskiej - dokonała tego już podczas zeszłorocznych igrzysk w Paryżu. A w tym sezonie też wymagany czas - 12.73 s - miała w zdecydowanej większości swoich startów. Choć zapewne w Japonii będzie trzeba biegać na poziomie 12,5 s, by myśleć o miejscu w ośmioosobowym finale.

Zobacz również:

Nikola Horowska utrzymała jednak pozycję "nad kreską" w drodze na MŚ w Tokio
Lekkoatletyka

Radość polskiej gwiazdy po finale Diamentowej Ligi. 28 cm decydowało, kamień spadł z serca

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Lekkoatletyka. Alicja Sielska w składzie reprezentacji Polski do Tokio. Nominacja tuż po rezygnacjach

    Do dziś Skrzyszowska była jedyną płotkarką z kwalifikację na mistrzostwa świata. Minimum nie osiągnęły Alicja Sielska i Klaudia Wojtunik, obie jednak czekały na ostateczny ranking World Athletics. Były w nim "pod kreską", Wojtunik dość daleko, ale spodziewano się wycofań niektórych zawodniczek. I ostatecznie pięć zrezygnowały z występu w Tokio, co z kolei sprawiło, że na listę uczestniczek wskoczyła Sielska.

    Zobacz również:

    Ewa Swoboda i Natalia Bukowiecka
    Lekkoatletyka

    Jest oficjalny komunikat PZLA ws. Swobody i Bukowieckiej. Dotyczy też sztafet

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Dla 22-latki z AZS AWF Kraków to absolutnie przełomowy sezon w karierze. Przystępowała do niego z rekordem życiowym 13.07 s z poprzedniego sezonu, była już "na zakręcie". I w tym sezonie coś się zmieniło.

      Już w memoriale Janusza Kusocińskiego było bardzo dobrze - zajęła drugie miejsce z życiówką 13.01 s. A później pobiła rekord życiowy w Gorzowie (12.86 s przy przeciwnym wietrze), dobrze pobiegła w Halina Konopacka Classic w Warszawie, zawodach rangi Silver (12.87 s i zwycięstwo).

      Zawodniczka lekkoatletyczna w sportowym stroju trzyma rozłożoną dużą flagę Polski, uśmiechnięta, z numerem startowym i imieniem na koszulce, na tle błękitnego nieba.
      Alicja SielskaAlex Livesey/Getty Images for European AthleticsGetty Images

      Już to zwiastowało, że jest w stanie powalczyć o występ w Tokio. Doszły jeszcze trzy medale: złoty w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Bergen (12.91 s w finale), brązowy w uniwersjadzie w Bochum (12.95 s), wreszcie srebrny w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy (12.93 s). Pokazała równy poziom, choć w rankingu trochę brakło.

      A dziś to powołanie stało się faktem.

      W sobotę Sielska wystąpiła w Ogólnopolskim Mityngu KKL Stal Stalowa Wola, ale nie w rywalizacji płotkarskiej, a w sprincie na 100 metrów. Jej rekordem życiowym było dotąd 11.73 s uzyskane w maju w Krakowie. Przy wietrze w plecy. A dziś na Podkarpaciu wiało w twarz - i to potężnie. Pomiar wykazał -2,3 m/s. Sielska wygrała bieg w czasie 11.71 s. I to jest jej nowy rekord.

      Zobacz również:

      Ewa Swoboda i Natalia Bukowiecka
      Lekkoatletyka

      Jest oficjalny komunikat PZLA ws. Swobody i Bukowieckiej. Dotyczy też sztafet

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Młoda lekkoatletka w sportowym stroju uśmiecha się i unosi obie ręce, stojąc na stadionie podczas zawodów sportowych, wokół widoczne są elementy infrastruktury sportowej oraz inne osoby w tle.
      Alicja SielskaFoto Olimpik/NurPhotoAFP
      Pia Skrzyszowska: Ciągle jestem pozytywnie nastawiona do startów i pewna swego. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja