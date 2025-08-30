Rekord życiowy polskiej mistrzyni Europy. I wspaniała informacja ws. MŚ w Tokio

Mistrzostwa świata w Tokio zaczną się już za dwa tygodnie - są najważniejszą lekkoatletyczną imprezą w 2025 roku, zarazem podsumowaniem całego sezonu. A to z uwagi na bardzo późny termin, zazwyczaj odbywają się bowiem w wakacje.

Okres kwalifikacyjny minął w ostatnią niedzielę, do tego czasu można było zdobywać przepustki. I sporo reprezentantów Polski je wywalczyło poprzez wyrobienie minimów kwalifikacyjnych. Ta sztuka udała się m.in. Pii Skrzyszowskiej - dokonała tego już podczas zeszłorocznych igrzysk w Paryżu. A w tym sezonie też wymagany czas - 12.73 s - miała w zdecydowanej większości swoich startów. Choć zapewne w Japonii będzie trzeba biegać na poziomie 12,5 s, by myśleć o miejscu w ośmioosobowym finale.

Lekkoatletyka. Alicja Sielska w składzie reprezentacji Polski do Tokio. Nominacja tuż po rezygnacjach

Do dziś Skrzyszowska była jedyną płotkarką z kwalifikację na mistrzostwa świata. Minimum nie osiągnęły Alicja Sielska i Klaudia Wojtunik, obie jednak czekały na ostateczny ranking World Athletics. Były w nim "pod kreską", Wojtunik dość daleko, ale spodziewano się wycofań niektórych zawodniczek. I ostatecznie pięć zrezygnowały z występu w Tokio, co z kolei sprawiło, że na listę uczestniczek wskoczyła Sielska.

Dla 22-latki z AZS AWF Kraków to absolutnie przełomowy sezon w karierze. Przystępowała do niego z rekordem życiowym 13.07 s z poprzedniego sezonu, była już "na zakręcie". I w tym sezonie coś się zmieniło.

Alicja Sielska Alex Livesey/Getty Images for European Athletics Getty Images

A dziś to powołanie stało się faktem.

Rozwiń

W sobotę Sielska wystąpiła w Ogólnopolskim Mityngu KKL Stal Stalowa Wola, ale nie w rywalizacji płotkarskiej, a w sprincie na 100 metrów. Jej rekordem życiowym było dotąd 11.73 s uzyskane w maju w Krakowie. Przy wietrze w plecy. A dziś na Podkarpaciu wiało w twarz - i to potężnie. Pomiar wykazał -2,3 m/s. Sielska wygrała bieg w czasie 11.71 s. I to jest jej nowy rekord.

Alicja Sielska Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Pia Skrzyszowska: Ciągle jestem pozytywnie nastawiona do startów i pewna swego. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport