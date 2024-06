Ledwie dwa tygodnie temu 21-letni Filip Rak uzyskał znakomity czas w Memoriale Janusza Kusocińskiego, przebiegł 1500 m w 3:33.74, co jest jednym z najlepszych rezultatów w historii polskiej lekkoatletyki. Wywalczył minimum na mistrzostwa Europy, ale do tego olimpijskiego zabrakło zaledwie 24 setnych. I teraz szuka go w kolejnych mityngach. Nie udało się sześć dni temu w Ostrawie, nie udało się ostatecznie dzisiaj w Pradze. Mimo że Polak stoczył świetny pojedynek z Kenijczykiem Mathew Kipchumbą Kipsangiem.