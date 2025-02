Rekord za rekordem młodego Polaka. Cel wypełniony, zbliżył się do Marcina Lewandowskiego

Rekord Polski młodzieżowców i rekord życiowy Filipa Raka

Rak walczył do końca o jak najlepszy rezultat i to dało efekty. Polak ustanowił rekord życiowy - 3.36,46 sek., który jest też rekordem Polski młodzieżowców. Poprzedni sprzed roku poprawił o 0,84 sek. Nasz olimpijczyk mocno przybliżył się do rekordu Polski na tym dystansie, który od czterech lat dzierży Lewandowski - 3.35,71 sek.