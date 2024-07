Rekord świata za oceanem, za chwilę odpowiedź w Europie. I z jakim luzem

W sobotni poranek naszego czasu do Europy dotarły wieści z Florydy, tam w nocy kapitalny bieg na 400 m zaliczył zaledwie 16-letni Quincy Wilson . Już po raz trzeci w tym roku pobił rekord świata juniorów młodszych, ten z nocy wynosi 44.20 s. Przebojem wdarł się do światowej czołówki czasów na dystansie jednego okrążenia w 2024 roku, ale już po zakończeniu Diamentowej Ligi trochę w niej jednak spadł, na ósmą pozycję.

Wicemistrz świata stracił mistrzostwa Europy. Na igrzyskach będzie jednym z faworytów

Hudson-Smith pierwsze sto metrów pokonał w 10.88 s, kolejne zaś w 10.08 s. Cały czas prowadził i już było wiadomo, że powalczy z najlepszym w tym roku wynikiem, który od ośmiu dni należał do Amerykanina Quincy'ego Halla (43.80 s). Brytyjczyk kapitalnie spisywał się już w maju, w Oslo poprawił swój rekord Europy z Budapesztu - i to sporo, sprowadził go do czasu 44.07 s. Dziś jednak było jeszcze szybciej - wicemistrz świata był na dobrej drodze, by rozprawić się ze swoim najlepszym czasem.