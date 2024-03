Rekord świata w finale Skrzyszowskiej. A i Polka skakała z radości

Pia Skrzyszowska nie ruszyła optymalnie z bloków w finale mistrzostw świata, musiała nadrabiać do rywalek. I pobiegła później dystans 60 m przez płotki fantastycznie - wyprzedziły ją tylko dwie rywalki, wywalczyła brązowy medal. A gdy zobaczyła to ostatecznie na tablicy wyników, skakała z radości - tak bardzo się cieszyła. Złoto dla Bahamki Devynne Charlton, która rezultatem 7.65 s ustanowiła nowy rekord świata, pobiła poprzedni aż o dwie setne sekundy. To drugi medal dla Polki zdobyty w Glasgow.