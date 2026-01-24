Rekord świata w Bostonie. A Polak był drugi na mecie. Historyczne czasy
Mityng New Balance Indoor Grand Prix w Bostonie był pierwszą imprezą World Athletics z górnej półki w sezonie zimowym. Finał tego cyklu nastąpi pod koniec lutego w Toruniu, w tej samej hali w marcu odbędą się też mistrzostwa świata. Na starcie sezonu trudno było się jednak spodziewać historycznych wyników. A Josh Hoey, wybitny specjalista od 800 metrów powiedział: "sprawdzam". I w biegu na tym dystansie poprawił rekord świata, teraz to 1:42.50. A drugi finiszował Filip Ostrowski, z nowym rekordem życiowym, niemal rekordem Polski. I z minimum na HMŚ.
Boston w sobotę był stolicą światowej lekkiej atletyki, choć na początku sezonu raczej trudno jest o wybitne wyniki. Z mityngu na mityng powinno być lepiej, gwiazdy szykują jednak formę na druga połowę marca, gdy Toruń zorganizuje halowe mistrzostwa świata.
Tam na 800 metrów tytułu powinien bronić Josh Hoey, najlepszy w zeszłym roku w chińskim Nankinie. I jeden z najszybszych w historii na stadionie, bo w Diamentowej Lidze w Monaco uzyskał w zeszłym roku 1:42.01. Tyle że na mistrzostwa świata do Tokio nie poleciał, bo w decydujących zawodach w USA był czwartym Amerykaninem na mecie. I to było sensacją.
Tyle że teraz już chyba wątpliwości żadnych nie zostawi. W Bostonie zaprezentował się genialnie.
Rekord świata w biegu z udziałem Polaka. Filip Ostrowski z najlepszym rezultatem w karierze
Bieg panów na 800 metrów był przedostatnim akcentem pierwszego wielkiego mityngu w sezonie. W bardzo okrojonym składzie, bo na starcie stanęło zaledwie pięciu zawodników, w tym prowadzący stawkę Jaxson Hoey - brak mistrza świata. Dla nas było istotne to, że zaproszenie dostał Filip Ostrowski, co na tak prestiżowej imprezie - i w tak okrojonej stawce - było naprawdę czymś wielkim. A co ważniejsze - nie zawiódł.
Od początku na prowadzeniu znaleźli się bracia - Jaxson prowadził brata na epokowy wynik, zaciskał zęby, widać było, że cierpi. Ale wytrzymał 400 metrów, pokonał je w 50.02 m. I już to zapowiadało, że to może być historyczny wynik na mecie.
Josh oczywiście tylko powiększał przewagę po zejściu brata, Ostrowski zaś był trzeci. Z dużą stratą, ale też spisywał się fenomenalnie. Tuż za nim znajdował się Holender Ryan Clarke, aż do samego końca. Ale to Holender musiał nadrabiać po zewnętrznej, w razie ataku. A na takowy zdecydował się na ostatniej prostej.
Wcześniej finiszował jednak Hoey - w czasie 1:42.50. O 17 setnych poprawił halowy rekord świata Wilsona Kipketera z 1997 roku.
Ostrowski, drugi na mecie, uzyskał czas 1:44.68. Nowy rekord życiowy w hali, zarazem minimum na MŚ w Toruniu. Do rekordu kraju Adama Kszczota z Lievin z 2012 roku zabrakło zaledwie 11 setnych. A to przecież początek sezonu!
Wyniki biegu na 800 m w Bostonie:
- 1. Josh Hoey (USA) - 1:42.50 (rekord świata)
- 2. Filip Ostrowski (Polska) - 1:44.68 (rekord życiowy)
- 3. Ryan Clarke (Holandia) - 1:44.72 (rekord kraju)
- 4. Hiroki Minamoto (Japonia) - 1:52.08 (rekord życiowy)
- Jaxson Hoey (USA) - nie ukończył