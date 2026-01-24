Rekord świata w Bostonie. A Polak był drugi na mecie. Historyczne czasy

Boston w sobotę był stolicą światowej lekkiej atletyki, choć na początku sezonu raczej trudno jest o wybitne wyniki. Z mityngu na mityng powinno być lepiej, gwiazdy szykują jednak formę na druga połowę marca, gdy Toruń zorganizuje halowe mistrzostwa świata.

Tam na 800 metrów tytułu powinien bronić Josh Hoey, najlepszy w zeszłym roku w chińskim Nankinie. I jeden z najszybszych w historii na stadionie, bo w Diamentowej Lidze w Monaco uzyskał w zeszłym roku 1:42.01. Tyle że na mistrzostwa świata do Tokio nie poleciał, bo w decydujących zawodach w USA był czwartym Amerykaninem na mecie. I to było sensacją.

Tyle że teraz już chyba wątpliwości żadnych nie zostawi. W Bostonie zaprezentował się genialnie.

Rekord świata w biegu z udziałem Polaka. Filip Ostrowski z najlepszym rezultatem w karierze

Bieg panów na 800 metrów był przedostatnim akcentem pierwszego wielkiego mityngu w sezonie. W bardzo okrojonym składzie, bo na starcie stanęło zaledwie pięciu zawodników, w tym prowadzący stawkę Jaxson Hoey - brak mistrza świata. Dla nas było istotne to, że zaproszenie dostał Filip Ostrowski, co na tak prestiżowej imprezie - i w tak okrojonej stawce - było naprawdę czymś wielkim. A co ważniejsze - nie zawiódł.

Od początku na prowadzeniu znaleźli się bracia - Jaxson prowadził brata na epokowy wynik, zaciskał zęby, widać było, że cierpi. Ale wytrzymał 400 metrów, pokonał je w 50.02 m. I już to zapowiadało, że to może być historyczny wynik na mecie.

Josh oczywiście tylko powiększał przewagę po zejściu brata, Ostrowski zaś był trzeci. Z dużą stratą, ale też spisywał się fenomenalnie. Tuż za nim znajdował się Holender Ryan Clarke, aż do samego końca. Ale to Holender musiał nadrabiać po zewnętrznej, w razie ataku. A na takowy zdecydował się na ostatniej prostej.

Wcześniej finiszował jednak Hoey - w czasie 1:42.50. O 17 setnych poprawił halowy rekord świata Wilsona Kipketera z 1997 roku.

Ostrowski, drugi na mecie, uzyskał czas 1:44.68. Nowy rekord życiowy w hali, zarazem minimum na MŚ w Toruniu. Do rekordu kraju Adama Kszczota z Lievin z 2012 roku zabrakło zaledwie 11 setnych. A to przecież początek sezonu!

Wyniki biegu na 800 m w Bostonie:

1. Josh Hoey (USA) - 1:42.50 (rekord świata)

2. Filip Ostrowski (Polska) - 1:44.68 (rekord życiowy)

3. Ryan Clarke (Holandia) - 1:44.72 (rekord kraju)

4. Hiroki Minamoto (Japonia) - 1:52.08 (rekord życiowy)

Jaxson Hoey (USA) - nie ukończył

