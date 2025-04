Rekord świata i słodki rewanż za igrzyska. Do Londynu już płyną gratulacje

Holenderka Sifan Hassan przyćmiła rok temu wszystkie biegaczki długodystansowe, wystarczyło jej do tego kilka dni spędzonych w Paryżu. Zdobyła brązowe medale na stadionie w zmaganiach na 5000 i 10000 metrów, a później jakby nigdy nic, ograła wszystkie rywalki w maratonie już po ulicach stolicy Francji. Boleśnie dotknęło to zwłaszcza Etiopkę Tigist Assefę, która przegrała z Holenderkę sprint na końcówce dystansu. W niedziele w Londynie doszło do rewanżu, dodatkowo Assefa pobiła rekord świata w biegu wyłącznie dla kobiet.