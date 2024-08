Rekord świata i 50 tys. dolarów. Polak krzyczał na cały głos, stadion oszalał

Jakob Ingebrigtsen nie ukrywał, że w Chorzowie chce się zmierzyć z wiekowym rekordem globu, który w 1996 roku w Rieti we Włoszech ustanowił Kenijczyk Daniel Komen . 7:20.67 - to był czas, który znakomity Norweg próbował już poprawić w finale Diamentowej Ligi rok temu w Eugene. Wtedy zabrakło mu trzech sekund, ale przecież wcześniej, gdy w Paryżu w Diamentowej Lidze bił rekord świata na dwie mile, był jeszcze lepszy. Teraz pod ten rekord Ingebrigtsena był ustawiony cały bieg.

Po igrzyskach Norweg nie był w pełni usatysfakcjonowany, po raz trzeci z rzędu nie zdołał wygrać tak rywalizacji na 1500 i 5000 metrów, znów na tym krótszym dystansie dał się nabrać rywalom. Posłużył rywalom za zająca, a oni wytrzymali to tempo, a na finiszu go ograli.

W czwartek w Lozannie udowodnił, że teraz formę ma znakomitą. Pewnie ograł wszystkich na 1500 metrów, teraz do Chorzowa przyjechał nie tyle po triumf, co właśnie po rekord świata. Bo w takiej miał być formie.

Fenomenalny bieg norweskiego mistrza. Jakob Ingebrigtsen zapisał w Chorzowie kolejną kartę w historii lekkiej atletyki

Szanse na rekordy świata, a co się z tym wiąże - i na czeki na 50 tys. dolarów, były właściwie trzy. Przede wszystkim Armanda Duplantisa w skoku o tyczce, bo przecież Szwed pobił go już w tym roku dwa razy, a formę wciąż ma nieziemską. Zbliżyli się do najlepszego czasu w historii specjaliści od 800 metrów. No i był też Ingebrgtsen.