Rekord świata, a teraz jeszcze olimpijskie złoto. Mistrzyni już kompletna

Trzy lata temu w Tokio 19-letnia Jarosława Mahuczich sięgnęła po brąz, nie był to jej pierwszy "poważny" medal, bo dwa lata wcześniej w Dosze celebrowała już przecież tytuł wicemistrzyni świata. Wtedy, w Japonii, lepsza od niej okazała się Marija Łasickiene, Rosjanka, to ona do dziś miała to najważniejsze złoto.