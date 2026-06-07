Rekord sezonu Skrzyszowskiej. 0.14 s decydowało o numerze jeden w Europie

Pia Skrzyszowska zainaugurowała swoje tegoroczne indywidualne starty na stadionie 29 maja, podczas Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. W biegu eliminacyjnym osiągnęła rezultat 12.86 s. Podczas finałowego występu poprawiła się o 19 setnych. Ostatecznie wystarczyło to do drugiego miejsca. Lepsza okazała się Węgierka - Luca Kozak. Obie zawodniczki dzieliła jedna setna. Kilka dni później zobaczyliśmy 25-latkę podczas Diamentowej Ligi w Rzymie. Tam uzyskała czas 12.69 s, zatem nie poprawiła swojego najlepszego wyniku z tego sezonu.

Kolejny start naszej najlepszej sprinterki na płotkach przypadł na zawody Halina Konopacka Classic, należące do cyklu World Athletics Continental Tour Bronze. Skrzyszowską znów czekały dwa biegi. Podczas eliminacji wiał bardzo korzystny wiatr. Pomiar wykazał +1.9 m/s. Pia uzyskała czas 12.61 s, ustanawiając tym samym swój tegoroczny rekord. Na listach europejskich za sezon 2026 przesunęła się z piątego na drugie miejsce. Przed Polką znajdowała się już tylko Nadine Visser, która w ostatni dzień maja pobiegła w Rabacie o 14 setnych szybciej. Drugą zawodniczką eliminacji w ramach warszawskich zawodów okazała się Megan Simmonds. Reprezentantka Jamajki pobiegła 100 metrów przez płotki w czasie 12.84 s, czyli straciła do Pii aż 23 setne.

Pia Skrzyszowska wyprzedzona w finale

Wszystko wywróciło się jednak po godzinie, gdy doszło do finału. Tym razem panie trafiły na przeciwny wiatr, wiejący z siłą 2.4 m/s. Na "dzień dobry" obejrzeliśmy falstart, co dodatkowo utrudniło sytuację zawodniczkom. Po krótkiej przerwie bieg wystartował ponownie. Tym razem pierwsze miejsce trafiło w ręce Simmonds. Mimo zupełnie innych warunków, biegaczka z Jamajki poprawiła się względem eliminacji. Uzyskała czas 12,79 s. Skrzyszowska wpadła na metę jako druga - o cztery setne za 32-latką.

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Po finałowym biegu Pia została przepytana na antenie TVP Sport przez Michała Chmielewskiego. "Bieg eliminacyjny był niewykorzystany" - przyznała nasza reprezentantka. Jednocześnie uznała dzisiejszy start za dobry wynik wyjściowy na dalszą część sezonu. Tym samym Polka będzie zajmować drugie miejsce w tegorocznych tabelach w Europie po dzisiejszych zawodach na stadionie Orła w Warszawie. Za niewiele ponad dwa miesiące Skrzyszowska powalczy o kolejny medal mistrzostw Europy. W 2022 roku zdobyła złoto w Monachium, a przed dwoma laty sięgnęła po brąz w Rzymie.

Pia Skrzyszowska ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Pia Skrzyszowska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Pia Skrzyszowska Artur Widak/NurPhoto AFP





Pia Skrzyszowska druga w biegu na 100 metrów przez płotki podczas Memoriału Ireny Szewińskiej 2026 Polsat Sport