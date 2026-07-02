Rekord sezonu polskiego mistrza młota. I decyzja o przerwie. Oto powód

Najpierw Paweł Fajdek, później już i Fajdek i Wojciech Nowicki - Polska przez kilkanaście lat była największą potęgą w męskim rzucie młotem. Przez niemal dekadę nie było wielkiej mistrzowskiej imprezy, by któryś z naszych gigantów nie przywiózł medalu. A czasem przywozili dwa, te najcenniejsze.

Jeszcze w czerwcu 2024 roku Nowicki zdobył złoto w mistrzostwach kontynentu w Rzymie. Dwa miesiące później w Paryżu już jednak obaj znaleźli się poza podium. Podobnie było w poprzednim sezonie w Tokio, teraz w sierpniu w Birmingham odbędą się znów mistrzostwa Europy. Nowicki ma "dziką kartę" jako obrońca tytułu, Fajdek już w zeszłym roku wypełnił kryterium European Athletics, a niedawno potwierdził też to wyznaczona przez PZLA.

Jest jednak i druga strona medalu: obaj mają po 37 lat, rywalizują z zawodnikami nawet o kilkanaście lat młodszymi. Ethan Katzberg, Merlin Hummel, Mychajło Kochan, Armin Szabados - to już elita, a przecież najlepsze lata jeszcze przed nimi. Nowicki w zeszłym roku musiał przerwać sezon w trakcie lata - powodem były poważne problemy zdrowotne.

Fajdek startował do końca, ale zimą poślizgnął się na treningu, upadł, uszkodził bark. Przeszedł operację, zagrożony był nawet występ w Birmingham. Szybko się jednak wykurował - i wrócił z przytupem. W zeszły piątek posłał młot w Zagrzebiu na 81.89 m - wynik światowej klasy, dający medal na niemal każdej imprezie. I sam był tym wzruszony, ale też i zaskoczony. Bo 80 metrów się spodziewał, ale dołożyć dwa kolejne - jest wielką sztuką.

Wojciech Nowicki nie ukrywa, potrzebny jest odpoczynek. Chce się "zaszyć" w jednym miejscu

Nowicki w Chorwacji posłał młot ponad dziewięć metrów bliżej, nie załapał się nawet do wąskiego finału. W Zagrzebiu było 38 stopni, dwa dni później w Poznaniu - nawet 40. I tu wystąpił w memoriale Czesława Cybulskiego - w pierwszej kolejce uzyskał 75.27 m - najlepszy rezultat w tym roku. Z najlepszym Kochanem i drugim Fajdkiem przegrał tym razem nie o 8-9 metrów, ale 2-2,5.

- Ja bym nie nazwał tego konkretnym wynikiem. Cieszę się, że jest lepiej, że to spokojny i luźny rzut, bo mam ostatnio problemy z czuciem sprzętu. Ale w tym upale szybko opadłem z siły. Dwie kolejki i koniec - mówił Interii Wojciech Nowicki.

Wojciech Nowicki Li Ming East News

Wydawać by się mogło, że teraz powinien być czas na kolejne starty 37-latka z Białegostoku. Rok temu ruszył na Diamentową Ligę w Eugene, w lipcu jest prestiżowy mityng World Athletics w Budapeszcie. Tyle że podopieczny Joanny Fiodorow... nigdzie się nie wybiera.

- Jadę na obóz, zaszyję się w Spale. Będę mógł odpocząć i skupić się na sobie, by spokojnie popracować nad techniką. No i wygoić palec, bo od paru tygodni mam z tym problem. Brakuje mi wówczas chwytu, usztywniam te rzuty - mówi.

Nowicki zaprzecza, że słabsze wyniki są pokłosiem niedawnych problemów z nogą, które spowodowały szybkie zakończenie poprzedniego sezonu i rezygnację z wyjazdu do do Japonii. - Nie, to nie to. Nie mam czucia sprzętu, nie mogę się rozluźnić do końca, przez to się blokuję w trakcie rozpędzania, wchodzę barkiem w trzeci i czwarty obrót. Brakuje luzu, ale popracujemy nad tym - tłumaczy Nowicki.

Miałem intensywny czas w domu, nie było momentów na regenerację. A w moim wieku potrzeba tego czasu sporo. Takie jest już życie rodzinne, obowiązki męża i taty. To bardziej priorytetowe, zwłaszcza, że często mnie nie ma - dodaje.

To z kolei oznacza, że 37-latka zobaczymy w kole dopiero 26 lipca - w trzecim dniu mistrzostw Polski. A te odbędą się w jego Białymstoku. Poprzednie na "Zwierzyńcu" były dziewięć lat temu - wtedy Nowicki ustanowił rekord życiowy (80.46 m) i o blisko dwa metry pokonał Fajdka. Ten drugi ma 16 medali, w tym 7 złotych. Nowicki - 14 i 5.

- Bardzo mnie to cieszy, że powalczę przed własną publicznością. Oby już wynikowo było lepiej. A mistrzostwa Europy? Są już młodzi w grze. I bardzo dobrze, taka kolej rzeczy. Ja mam 37 lat, jestem starym zawodnikiem, bliżej końca kariery. W wielu miejscach Europy zmieniły się koła, są szybsze, zareagowano na nasze prośby. I fajnie, że poziom poszedł w górę. Spróbuję jeszcze nawiązać walkę, mam nadzieję, że te sześć tygodni pozwoli poprawić samopoczucie i rezultaty. Bo na dziś to po prostu potrzebuję odpoczynku - kończy Nowicki.

Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek BEN STANSALL AFP

Wojciech Nowicki AFP





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