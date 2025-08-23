Rekord sezonu Pii Skrzyszowskiej, znów trzecia w Europie. Ale gdzie zostały rywalki?

W tym sezonie Pia Skrzyszowska aż 11 razy uzyskiwała rezultaty w przedziale 12.65 - 12.75 s. I była już tym trochę zdenerwowana, bo światowa czołówka biega o kilka dziesiątych sekundy lepiej. Nawet w samej Europie już nie tylko Nadine Visser i Ditaji Kambundji były lepsze, wyprzedziła ją nawet Slowaczka Viktória Forster, a zbliżyła się Finka Lotta Harala.

Tymczasem przygotowania Pii miały wyglądać tak jak zimą - długie budowanie formy na docelowe imprezy, czyli halowe ME w Apeldoorn i HMŚ w Nankinie. I już start w Bydgoszczy pokazał, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Rekord sezonu Pii Skrzyszowskiej. Już oficjalnie, wiatr nie przeszkodził. 12.60 sekundy w Bydgoszczy

W pierwszym półfinale świetnie pobiegły Klaudia Wojtunik (12.89 s) i Alicja Sielska (12.91 s), obie walczą o przepustki na mistrzostwa świata. Tyle że wiało akurat za mocno, zdecydowanie za mocno (+2,8 m/s), aby te wyniki mogły zostać oficjalnie zaliczone. A gdy za kilka minut na torze pojawiła się Skrzyszowska, wiatr już tak nie pomagał. Pomiar pokazał +1,7 m/s, czyli dopuszczalny.

24-letniej sprinterce z Warszawy zupełnie on nie przeszkadzał. Od razu uzyskała olbrzymią przewagę, biegła świetnie technicznie. Na mecie uzyskała aż 69 setnych przewagi nad drugą Mariką Majewską. W tak krótkim biegu to przepaść.

Ważniejszy był jednak czas - 12.60 s. To rekord sezonu Skrzyszowskiej, doczekała się takiego wyniku po czterech miesiącach startów. Owszem, miała już dokładnie tyle w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie, ale tam wiało akurat za mocno.

Dzięki temu Polka znów ma trzeci rezultat w Europie, za Visser (12.28 s) i Kambundji (12.43 s). I 18. na świecie.

Finał mistrzostw Polski jeszcze w sobotę.

