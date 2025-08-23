Rekord sezonu Pii Skrzyszowskiej, a za chwilę korekta. Jednak "piątka" z przodu

Aby wystąpić w finale mistrzostw świata w Budapeszcie dwa lata temu, trzeba było w półfinale pobiec 100 m przez płotki w 12.60 s, ewentualnie w najszybszej serii w 12,50 s - tyle miały najlepsze poza czołowymi dwójkami Danielle Williams i Ditaji Kambundji. Rok temu podczas olimpijskiej rywalizacji niezbędne było 12.52 s - Skrzyszowska miała 12.55 s, razem z Tobi Amusan zostały tymi pierwszymi "poza".

Zapewne podobnie będzie i w Tokio, już za trzy tygodnie, stąd tak duża niepewność dotyczyła rezultatów osiąganych przez naszą byłą mistrzynię Europy z Monachium. Skrzyszowska jednak trochę odstawała od najlepszych na świecie, choć przecież regularnie biegała w granicach 12.65 - 12.75 s. Łącznie - kilkanaście razy. I jakoś nie mogła "przełamać" tej bariery.

Tak samo było jednak i zimą w hali, aż wreszcie szczytowa forma przyszła w marcu, na sam koniec. A wraz z nią brązowy medal HME i czwarte miejsce w HMŚ, za to z rekordem Polski.

Podobny scenariusz oczekiwany jest i teraz.

Pia Skrzyszowska z drugim rekordem sezonu. Jednego dnia. Korekta nastąpiła w finale

Sygnał, że wszystko idzie ku dobremu, przyszedł właśnie w sobotę w Bydgoszczy. Już w półfinale Pia pobiegła znakomicie - uzyskała czas 12.60 s. A w finale było jeszcze lepiej - mimo zimna, zaledwie 12 stopni Celsjusza i gorszego wiatru, który tym razem nie pomagał. Wygrała kolejne złoto w czasie 12.59 s - druga finiszowała Alicja Sielska (12.93 s), a trzecia - Klaudia Wojtunik (12.98 s). One walczą o przepustki do Tokio, bliżej jest Sielska, ale czy uda się jej wywalczyć, przekonamy się zapewne w przyszłym tygodniu. Potrzebne będą wycofania innych uprawnionych zawodniczek.

Skrzyszowska zaś start w Japonii ma pewny, celem będzie awans do finału. - Wiem, że jestem przygotowana, ale tego nie pokazywałam. 12.59 s to nie jest szczyt moich możliwości. A jeśli prześledzi się historię moich startów w mistrzostwach Polski, to tu było najgorzej. Wreszcie w Bydgoszczy choć wiatr nie przeszkadzał - mówiła w TVP Sport.

Przyznała też, że brak awansu do finałowego biegu w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie trochę ją zasmucił. - Nie pokazałam się z takiej strony jak chciałam. Dziś miałam jedno zadanie: dobrze pobiec technicznie.

Było na pewno lepiej, ale też nie rywalizowałam z zawodniczkami tuż obok siebie, choć w kraju dziewczyny i tak biegają już lepiej. Trochę ciężko się biega samej.

- I jeszcze chyba lekko uderzyłam w jeden płotek, bodaj ósmy - opowiadała Skrzyszowska. A na końcu ucieszyła się z... "przełamania passy 12.60".

