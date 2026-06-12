Rekord rywalki Swobody, najszybsza na świecie. W tle tajemnicza sprawa

Na Hayward Field w Eugene, gdzie w 2022 roku odbywały się lekkoatletyczne mistrzostwa świata, bieżnia płonie. Najpierw w eliminacjach biegu na 110 metrów przez płotki sensacyjnie rekord świata pobił Ja'Kobe Tharp, który uzyskał czas 12,75 sek., a teraz piąty wynik w historii na 100 metrów uzyskała Adaejah Hodge, bijąc wynikiem 10,63 sek. rekord NCAA Sha'Carri Richardson. I to wszystko w wymarzonych warunkach, bo było ciepło, a wiatr wiał z prędkością 1,9 m/s.

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Oczywiście zawodniczka z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, która jest jedną z rywalek Ewy Swobody, przewodzi tegorocznym tabelom na świecie. Na szczycie była już w kwietniu, po tym, jak Gainesville pobiegła setkę w czasie 10,77 sek.

Adaejah Hodge jedną z najszybszych sprinterek w historii

Wynik 20-letniej Hodge jest piątym rezultatem w historii lekkoatletyki. Szybciej od niej biegały tylko:

10,49 - Florence Griffith-Joyner (USA), Indianapolis (1988)

10,54 - Elaine Thompson-Heras (Jamajka), Eugene (2021)

10,60 - Shelly-Ann Fryser-Price (Jamajka), Lozanna (2021)

10,61 - Melissa Jefferson-Wooden (USA), Tokio (2025)

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- Myślę, że to wielkie osiągnięcie, ale praca się nie skończyła. To wszystko jest w Bożym planie - powiedział Hodge w rozmowie z ESPN2.

Reprezentantka Brytyjskich Wysp Dziewiczych, która od dziewiątego roku życia mieszka w USA, przyznała, że ten wynik osiągnęła dzięki wytężonej pracy w ostatnich tygodniach nad startem.

Tajemnicza sprawa z dopingiem. Straciła medale mistrzostw świata. Wciąż powinna być zawieszona

Warto dodać, że Hodge w 2024 roku została w Limie mistrzynią świata juniorek na 200 metrów i wicemistrzynią na 100 m. Tam jednak została przyłapana na stosowaniu dopingu. Wokół jej przypadku jest wiele tajemnic. Wcześniej dotarła do półfinału mistrzostw świata w Budapeszcie (2023) i igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024) na 200 metrów.

O tym, że zawodniczka została zawieszona, świat dowiedział się dopiero... w marcu tego roku. Dwa miesiące po tym, jak skończyło się jej 17-miesięczne zawieszenie. I to wyjaśniało, dlaczego nie pojawiła się na bieżni przez cały 2025 rok. Jej wyniki z MŚJ zostały unieważnione.

U zawodniczki z Brytyjskich Wysp Dziewiczych stwierdzono obecność metabolitów zakazanej substancji GW1516, która aktywuje receptory odpowiadające za produkcję energii, metabolizm oraz spalanie lipidów.

Dlaczego AIU, czyli jednostka ds. integracji lekkoatletycznej dopiero w marcu ogłosiła, co dzieje się w sprawie Hodge? Okazuje się, że ogłoszenie jej sprawy wcześniej mogłoby zagrozić innemu prowadzonemu śledztwu. Po wielu rozmowach z Hodge, AIU uznała, że nie wzięła ona celowo GW1516 i zdyskwalifikowała ją na dwa lata. Po tym, jak AIU uzyskała od niej "znaczną pomoc" w śledztwie, kara została skrócona do 17 miesięcy i zakończyła się w styczniu 2026 roku.

Okazało się, że ta sama substancja w tamtym czasie została też wykryta u dwóch innych zawodniczek drużyny z Montverde Academy. Issam Asinga otrzymała czteroletnią dyskwalifikację, która została podtrzymana. Z kolei Skyler Franklin otrzymała publiczną naganę od Komisji Antydopingowej Jamajki, ale Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) odwołuje się do sprawy do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

Letsrun.com napisał, że po trzech pozytywnych testach AIU i USADA rozpoczęły wspólne dochodzenie w sprawie głównego trenera Montverde Geralda Phiriego, dwukrotnego olimpijczyka z Zambii, który też był sprinterem. W marcu 2025 roku został on tymczasowo zawieszony przez AIU i oskarżony o trzy naruszenia przepisów antydopingowych: posiadanie zakazanego modulatora metabolicznego GW1516, posiadanie innego zakazanego modulatora metabolicznego - meldonium oraz za "brak współpracy z dochodzeniem poprzez dostarczanie fałszywych i niedokładnych informacji.

Trzeba przyznać, że w tej sprawie jest wiele znaków zapytania.

Adaejah Hodge (pierwsza od lewej) JEWEL SAMAD AFP

Adaejah Hodge Kirby Lee © 2026 Associated Press - zdjęcia

Adaejah Hodge Petr David Josek © 2026 Associated Press - zdjęcia





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