Rekord Polski Skrzyszowskiej pobity. I to nie raz! Tego samego dnia

W lipcu 1998 roku w Moskwie Joanna Doncer przebiegła 100 m przez płotki w 13,44 s - przez 20 lat był to rekord Polski juniorek na tym dystansie. Przez te dwie dekady w kraju pojawiło się kilka bardzo zdolnych płotkarek, ale żadna nie potrafiła skutecznie "zmierzyć się" z czasem uzyskanym w stolicy Rosji.

Aż przyszedł czas Pii Skrzyszowskiej, która przez płotki zaczęła biegać dopiero w 2016 roku i już zdążyła się "rozprawić" z kilkoma rekordami, głównie w hali. Biła rekordy Polski Klaudii Siciarz na płotkach i Ewy Swobody w klasycznym sprincie. A podczas zawodów Warszawskiej Ligi Lekkoatletycznej, na początku września 2018 roku, uporała się w końcu z wynikiem Doncer. Jeszcze nie w eliminacjach (13,45 s), ale już w finale - tak (13.35 s). Do niedzieli był to najlepszy wynik wśród zawodniczek do lat 18 w historii polskiej lekkoatletyki.