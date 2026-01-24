Mamy diament wśród naszej młodzieży w męskiej części kadry - jest nim Hubert Trościanka, który zaczął właśnie seniorskie starty, choć jeszcze nie w wieloboju, a w poszczególnych jego konkurencjach. Mamy też diament w kobiecej części kadry - wciąż do szalifowania. Ale skoro dba o niego Maciej Bukowiecki, brat Konrada, to można być spokojnym o przyszłość naszego kobiecego pchnięcia kulą.

Zawodniczka Juranda Szczytno dopiero w marcu skończy 17 lat, ma jeszcze niemal cały rok na rywalizację wśród juniorek młodszych. A tu głównym celem sezonu letniego będą mistrzostwa Europy U-18 w Rieti.

Choć pewnie zawodniczka z Koźlin pod Olsztynem powalczy też o start w mistrzostwach świata U-20, a te odbędą się na początku sierpnia na słynnym stadionie Hayward Field w Eugene w Oregonie.

Kinga Jackowska z kolejnym rekordem Polski juniorek młodszych w hali. A to początek sezonu

Kulomioci mają to szczęście, w przeciwieństwie do dyskoboli, oszczepników czy młociarzy, że zimą też mogą startować, ale pod dachem. Jackowska jest jeszcze na tym etapie, że pchnięcie kulą łączy z rzutem dyskiem, ale z oczywistych przyczyn w hali występuje tylko w tej pierwszej konkurencji. Juniorki młodsze pchają jeszcze trzykilogramowym sprzętem, od 18. roku życia do zmagań wchodzi już tylko kula o kilogram cięższa. I taką 16-latka będzie prawdopodobnie rywalizować w niedzielę w mityngu Orlen Cup w Łodzi, choć decyzja zapadnie dopiero rano.

Kinga Jackowska

Jeszcze w grudniu Jackowska była z kadrą na zgrupowaniu w Portugalii, już po Świętach, a przed Sylwestrem, podopieczni trenera Macieja Bukowieckiego sprawdzili swoją formę w mityngu w Spale. I 16-latka uzyskała tam 17.65 m - o 31 cm pobiła rekord Polski U-18, który od roku... należał do niej. Latem pchnęła dalej, stąd zastrzeżenie, że mówimy tu o rekordzie halowym.

Owo 18.67 m z Białegostoku zaimponowało nawet Konradowi Bukowieckiemu, słynnemu bratu jej trenera. - Dawno takiego nie widziałem w pchnięciu kulą. Oby tylko była zdrowa, bo ta dziewczyna może pchać kulą bardzo daleko. Ma to coś, co miałem, kiedy byłem młodym zawodnikiem. To jest ten klik na końcu, który powoduje, że kula wystrzela z ręki, jak z armaty - mówił wtedy Konrad red. Tomaszowi Kalembie z Interii.

Rekord Polski przetrwał tylko 27 dni. Blisko było już tydzień temu we Wrocławiu, Jackowska uzyskała tam 17.51 m. A dziś w Spale już się z tym wynikiem uporała. W czwartej serii kula poleciała na 17.90 m - i to jest nowy halowy rekord Polski. I najlepszy wynik ogółem na świecie w tej kategorii wiekowej.

A kiedy kolejny rekord 3-kilogramową kulą? Taka szansa nastąpi 13 lutego, gdy w Rzeszowie odbędą się mistrzostwa Polski U-18. A oprócz tego, jak na platformie X zadeklarował jej trener, będą raczej wyłącznie nieliczne występy sprzętem seniorskim.

Kinga Jackowska pobiła w Spale rekord Polski młodziczek w pchnięciu kulą.

