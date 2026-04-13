- Mamy Rekord Polski Katarzyny Zdziebło oraz życiowy rezultat Mahera Ben Hlimy. To był start na wysokości 1150 m n.p.m. w niełatwych warunkach klimatycznych - zrelacjonował prosto z Ameryki Południowej koordynator chodu Grzegorz Sudoł, były znakomity zawodnik tej dyscypliny sportu.

Rekord kraju i rekord mistrzostw świata. Mocne rezultaty w Brasilii

Mistrzostwa świata w chodzie sportowym odbyły się w niedzielę w stołecznej Brasilii. Ostatnie lata to perturbacje Zdziebło, która stara się wrócić na wysoki poziom. Na krajowym podwórku oczywiście dominuje, ale ostatnie wielkie sukcesy w międzynarodowej obsadzie 29-latka z Mielca odniosła w 2022 roku w Eugene i w Monachium.

Start w "piekarniku", jak lekkoatletyczna kadra określiła start na sporej wysokości, przy temperaturze dochodzącej do 30 stopni Celsjusza, jest powiewem optymizmu. Osiągnięty czas 1:40.16 to z jednej strony rekord kraju, z drugiej pozwolił naszej gwieździe na półmaratońskim dystansie zająć "tylko" 17. miejsce.

Zobacz również: Tomasz Kalemba

Wygrała dwukrotna mistrzyni świata sprzed czterech lat Kimberly Garcia. Czas Peruwianki wyniósł 1:35.00, który jest zarazem ustanowieniem rekordu mistrzostw. Sudoł podkreślił, że nie tylko rezultaty naszych seniorów są satysfakcjonujące. Jedenaste miejsce zajęła juniorka Aleksandra Zembrowska na dystansie 10 km. Natomiast Mateusz Nowak i Przemysław Jasiński zebrali bezcenne doświadczenie.

Katarzyna Zdziebło

Jaki jest stan polskiej lekkoatletyki? Ekspert nie ma wątpliwości. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport