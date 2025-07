Rekord Polski, choć "postawiło" go na finiszu. Po ambitnym ataku z 10. miejsca

Osiem dni temu Filip Rak zdobył brązowy medal w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Bergen - to był jeden z jego celów na ten sezon. Jak sam mówił Interii, innym miało być zmierzenie się z rekordem kraju Marcina Lewandowskiego na milę - to planował w Berlinie. I dziś okazja ku temu była znakomita - szybki bieg, który w początkowej fazie prowadził Adam Czerwiński. Rak nie wytrzymał tempa na finiszu. Ale i tak pobił własną życiówką, co oznacza też rekord Polski U-23. Teraz wynosi on 3:50.83.