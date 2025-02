Rekord Polski 21-latka, "życiówka" wyraźnie pobita. "Będzie z niego pociecha"

Kamil Herzyk z rekordem Polski młodzieżowców

"Wybrałem się do Spały, aby poprowadzić bieg młodemu, perspektywicznemu zawodnikowi Kamilowi Herzykowi. Już na rozgrzewce czuć było w rozmowie, że Kamil wie, po co tam przyjechał, że jest dobrze przygotowany i chce poprawić znacznie swój rekord życiowy na dystansie 1500 m. Obserwujcie jego rozwój, będzie z niego pociecha" - pisał niedawno Czerwiński na Facebooku.

Jak widać, miał rację. We Wrocławiu Herzyk, lekkoatleta SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała, pobiegł bardzo dobrze na 3000 m. Ustanowił rekord Polski młodzieżowców w hali, uzyskując czas 7.49,82 sek. Poprzedni rekord życiowy sprzed roku zmiażdżył. Wynosił on 7.59,19 sek. Do halowego rekordu Polski zabrakło 0,56 sek. Ten od 2014 roku należy do Łukasza Parszczyńskiego - 7.49,26 sek.