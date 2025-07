Rekord Polki w niezwykłym finale. Złoto z czasem niczym z Diamentowej Ligi

Sobotnie zmagania na Fana Stadium w Bergen przyniosły polskim kibicom masę wrażeń. Do piątkowego złota Alicji Sielskiej w biegu na 100 metrów przez płotki doszły już dwa kolejne medale: srebro Maksymiliana Szweda w biegu na 400 metrów oraz brąz Filipa Raka w zmaganiach na 1500 metrów.

To już oznaczało, że Biało-Czerwoni przyjadą do kraju z lepszym dorobkiem niż dwa lata temu z Espoo, bo tam wywalczyli zaledwie dwa brązowe krążki. A przecież to wcale nie jest koniec naszych marzeń o medalach. Jeszcze w sobotę świetnie na 5000 metrów biegł Kamil Herzyk - finiszował ostatecznie czwarty.