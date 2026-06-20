Rekord Polaka i zmiana na szczycie listy. Kapitalna walka w Niemczech

Pięciokrotnie Maciej Wyderka i trzykrotnie Filip Ostrowski - w krótkim sezonie zimowym Polacy aż ośmiokrotnie łamali barierę 105 sekund na dystansie 800 metrów. A przecież w hali jest o to trudniej - choćby z powodu ciasnych łuków i mniejszego pola na wyprzedzanie. To zapowiadało, że latem możemy doczekać się poważnych zmian w czołówce polskiej listy historycznej, może nawet włącznie z atakiem na rekord kraju Pawła Czapiewskiego (1:43.22), któremu w sierpniu "stuknie" pół wieku.

Tymczasem minął już ponad miesiąc rywalizacji na stadionach, a żaden polski specjalista od dwóch okrążeń nawet nie zbliżył się do bariery 1:45.00. Wyderka jeszcze nie zaczął rywalizować, Ostrowski zaczął od nieco wolniejszych biegów na 800 metrów, ostatnio zaś wybierał 1500 m lub milę.

Aż w końcu w to miejsce wskoczył Bartosz Kitliński - 22-latek, który już wcześniej bardzo dobrze prezentował się w biegach na 1000 metrów.

Mityng w Dessau. Pasjonująca walka Polaka z Francuzem. Doświadczeni rywale zostali z tyłu

W piątek w Dessau odbył się mityng World Athletics o randze Continental Tour Bronze. Z liczną polską obsadą, konkurs tyczkarzy wygrał Piotr Lisek, w biegu na 100 m drugi był Dominik Kopeć.

Rywalizacja na 800 metrów też zapowiadała się ciekawie, o minimum na mistrzostwa Europy (1:44.80) walczyli tu m.in. Mateusz Borkowski i Bartosz Kitliński. W stawce zaś znalazło się kilku zawodników ze zdecydowanie lepszymi życiówkami, choćby Kenijczyk Ferguson Cheruiyot Rotich czy Etiopczyk Yohannes Tefera.

Bartosz Kitliński Marcin Golba/NurPhoto AFP

Tymczasem to Kitliński w końcówce rozdawał karty, wspólnie z Francuzem Jordanem Terrasse. Polak - w swoim stylu, niczym w zmaganiach w Dreźnie na 1000 m trzy tygodnie temu, zaatakował na ostatnim łuku. Zrównał się z Francuzem, choć biegł po zewnętrznej. I wydawało się, że jednak zdoła "złamać" opór rywala. Reszta stawki już się w tej walce nie liczyła.

Terrasse jednak wytrzymał, niemal do końca biegli w tej samej linii. To jednak starszy o cztery lata Francuz wpadł na metę pierwszy. Jemu zmierzono 1:44.41 - to nowy rekord mityngu, poprzedni wynik Tony'ego van Diepena poprawił o blisko sekundę.

Kitliński zaś poprawił swój rekord życiowy - nowy wynosi 1:44.56. Wypełnił minimum na mistrzostwa Europy, już jako czwarty Polak, po Wyderce, Ostrowskim i Patryku Sieradzkim. Z kolei Mateusz Borkowski jest odpowiednio wysoko w rankingu, też na tę chwilę załapałby się na start w Birmingham. Jest tylko jeden problem: może tam pobiec maksymalnie trzech Polaków. Walka o bilety do Anglii zapowiada się więc pasjonująco.

Kitliński wskoczył też na trzecią pozycję w historycznych tabelach U-23 w polskiej lekkiej atletyce. Do sław tego dystansu - Kszczota i Lewandowskiego, brakuje jednak sporo.

Borkowski zajął w tym mityngu czwarte miejsce - z czasem 1:45.94.

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Bartosz Kitliński Marcin Golba/Nur Photo via AFP AFP





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