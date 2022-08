Rekord Piotra Małachowskiego pobity w eliminacjach! Oskar Stachnik awansował do finału

To był pierwszy rzut Słoweńca w eliminacjach i od razu postanowił on pokazać konkurencji swoją moc. Poprzedni rekord Małachowski ustalił w 2010 roku w Barcelonie, kiedy rzut na odległość 68,87m dał mu złoty medal. Ceh w pierwszym rzucie dnia posłał dysk niema 20 centymetrów dalej, potwierdzając swoją dobrą dyspozycję i pozycję faworyta do walki o końcowe zwycięstwo. 23-latek w niedawnych mistrzostwach świata w Eugene zdobył złoty medal, uzyskując 71.13m.

Niestety podobnie zadowolony ze swoich prób w eliminacjach nie mógł być Robert Urbanek, który w najlepszej próbie uzyskał 60.47m, co w zasadzie z miejsca przekreślało już jego szanse na awans do jutrzejszego finału. W grupie A nikt, poza Cehem oczywiście, nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego, które wynosiło 66 metrów. Najbliżej był Mykolas Alekna z Litwa, który rzucił 65.48m. Urbanek ostatecznie skończył rywalizację na ósmym miejscu.

Rzut dyskiem. Rekord mistrzostw Europy pobity, Oskar Stachnik w finale

W grupie B już w swojej pierwszej próbie z dużo lepszej strony pokazał się Oskar Stachnik, rzucając 62.52m i dając sobie nadzieje na awans do finału w swoim debiucie na europejskim czempionacie. W kolejnych próbach Polak już się nie poprawił, ale rezultat uzyskany w pierwszym rzucie pozwoliła na dosyć spokojny awans do piątkowego finału.



Druga grupa generalnie prezentowała wyższy poziom, a formę potwierdzili też pozostali faworyci do walki o medali. Minimum rzucili zarówno Andrius Gudzius, jak i Daniel Stahl, a blisko był Lukas Weisshaidinger.

Rywalizacja finałowa rozpocznie się 19 sierpnia o 20:20.

Finaliści rzutu dyskiem:

1. Kristjan Ceh(Słowenia) - 69.06m

2. Andrius Gudzius(Litwa) - 66.70m

3. Daniel Stahl(Szwecja) - 66.39m

4. Lukas Weisshaidinger(Austria) - 65.48m

5. Mykolas Alekna(Litwa) - 65.48m

6. Alin Alexandru Firfica(Rumunia) - 64.17m

7. Henrik Janssen(Niemcy) - 62.60m

8. Lawrence Okoye(Wielka Brytania) - 62.56m

9. Oskar Stachnik(Polska) - 62.52m

10. Oskar Petersson(Szwecja) - 62.39m

11. Apostollos Parellis(Cypr) - 61.95m

12. Valur Gudnason(Islandia) - 61.80m