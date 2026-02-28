Do startu halowych mistrzostw świata zostało już tylko 20 dni - to właśnie toruńskie zawody zakończą tegoroczny sezon pod dachem. Krótki, ale bardzo intensywny. Ten weekend w wielu krajach odbywa się właśnie pod znakiem walki o medale, te narodowe. I generalnie to już jedna z ostatnich szans na wywalczenie przepustek na HMŚ w Toruniu.

Furtka zostanie zamknięta w przyszłą niedzielę, kilka dni później World Athletics ogłosi ostateczne listy, zapewne uwzględniając rezygnacje części uprawnionych zawodniczek i zawodników. Dla części naszych reprezentantów halowe mistrzostwa Polski w Toruniu to już ostatnia taka okazja, niektórzy wystąpią jeszcze w mniejszych lub większych mityngach w najbliższych dniach, choćby w Berlinie.

W rywalizacji na 400 metrów tylko Natalia Bukowiecka ma indywidualne minimum - to zostało wyznaczone na 51.75 s. Nasza największa gwiazda pokonała dwa okrążenia hali w Toruniu w 50.97 s, podczas Copernicusa - to dziś siódmy wynik w tabelach światowych. Choć zapewne nie oddający jej możliwości, sama była trochę rozczarowana tymi cyferkami. A był to przecież jej pierwszy występ w sezonie.

Na dziś ostatnie, 30. miejsce, dające prawo występu w HMŚ zajmuje Irlandka Sharlene Mawdsley, z czasem 51.85 s. Czy któraś z Polek jest w stanie - poza Natalią - pobiec szybciej? Na razie na listach najbliżej są: Justyna Święty-Ersetic (52.09 s) i Anna Gryc (52.19 s)

Trudno się było spodziewać takich wyników po dzisiejszych eliminacjach - możliwości naszych sprinterek z 400 metrów pokaże dopiero niedzielny finał. Tyle że nawet te eliminacje zostały skonstruowane tak, że... już dziś trzeba było biegać bardzo szybko.

Natalia Bukowiecka w halowych mistrzostwach Polski Tytus Żmijewski PAP

Przeprowadzono bowiem sześć eliminacyjnych biegów, a do finału kwalifikowało się sześć zawodniczek z najlepszymi czasami. Czyli: niekoniecznie tych, które wygrały swoje serie. Przekonała się o tym choćby Karolina Łozowska, która pobiła rekord życiowy (53.35 s), a i tak nie wystarczyło to do finału. A przecież jeszcze półtora tygodnia jedyną Polką, która miała lepszy czas, była Anna Gryc.

Dziś do awansu było potrzebne 53.14 s - tyle uzyskała w swojej serii Margarita Koczanowa. Specjalistka od 800 metrów, ale tu postanowiła powalczyć na krótszym dystansie. Być może po to, by przekonać trenera sztafety Aleksandra Matusińskiego. Nie da się bowiem ukryć, że to właśnie toruńskie zawody są generalnym sprawdzianem polskiej elity. Brakuje właściwie tylko Mariki Popowicz-Drapały, która w zeszłą niedzielę uzyskała 52.41 s, a teraz nie zgłosiła się jednak do rywalizacji.

Cieszyła się po swoim biegu Anastazja Kuś, 18-latka z Olsztyna, która biegła przecież już w sztafecie podczas igrzysk w Paryżu. To ona rywalizowała z Łozowską, obie nakręciły się na finiszowej prostej. Kuś uzyskała równe 53 sekundy - to jej nowa życiówka. I najlepszy wynik juniorki w Europie w tym roku.

Szybsza wcześniej była w drugiej serii Święty-Ersetic (52.32), a później też Gryc (52.51 s w czwartej serii), Weronika Bartnowska w piątej (52.90 s, rekord życiowy). No i na sam koniec Natalia Bukowiecka. Mimo że nie miała z kim się ścigać, uzyskała 51.70 s.

I w niedzielę będzie faworytką do złota.

Anastazja Kuś LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

