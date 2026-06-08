Rekord "Majki", dwa metry od najlepszej w Europie. A został jeszcze przeskok

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Już za dwa miesiące w Birmingham specjaliści od konkurencji technicznych mogą dać polskim kibicom sporo radości. Nie tylko w rzucie młotem czy kuli, ale też w rzucie oszczepem. Po stronie kobiecej już na dobre rozkręciła się Maria Andrejczyk, wicemistrzyni olimpijska z Tokio. Rzut na ponad 62 metry w Xiamen nie był przypadkiem, udowodniła to podczas mityngu Konopacka Classic w Warszawie. I sama wie, co musi się stać, by dołożyć do tego kolejne metry.

article cover
Maria Andrejczyk poprawiła swoje najlepsze osiągnięcie w tym sezonieMichał Laudy / PressFocus & screen za TVP SportNewspix.pl

Mistrzostwa Europy są najważniejszą imprezą w tegorocznym sezonie "Królowej Sportu". Te poprzednie, w Rzymie, przyniosły tylko sześć medali, co przy czternastu uzyskanych w 2022 roku w Monachium, było skromnym osiągnięciem. I niestety - zapowiedzią kiepskiego urobku w Paryżu, gdzie honor naszej lekkiej atletyki obroniła brązem Natalia Kaczmarek, później już Bukowiecka.

W tym roku apetyty będą nieco większe, choć wciąż jest sporo zagadek. Powoli taką rozwiewa jednak Maria Andrejczyk, jedna z "twarzy" naszej lekkoatletyki, która zazwyczaj znakomicie prezentowała się w igrzyskach olimpijskich, ale w mistrzostwach Europy i świata już nie błyszczała. A teraz jest ogromna szansa na zmianę tej sytuacji.

Zobacz również:

Audrey Werro (z lewej) pokonała Keely Hodgkinson (z prawej) w galaktycznym biegu w Sztokholmie. A Anna Wielgosz (w środku) pobiła rekord życiowy
Lekkoatletyka

Rekord Polki w tle boju gwiazd. Trzeci czas w historii, Keely Hodgkinson pokonana

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Andrejczyk zaczęła sezon w dalekim Xiamen - w Diamentowej Lidze posłała oszczep na 62.51 m. A to już był najlepszy jej rzut od igrzysk w Paryżu. Później przyszło niecałe 60 metrów po dalekiej podróży z Azji w Bydgoszczy, teraz zaś poprawiła się w Warszawie. I sama przyznaje, że wciąż są rzeczy, które można aż do Birmingham poprawiać.

Maria Andrejczyk z najlepszym wynikiem w 2026 roku. Małgorzata Maślak-Glugla wciąż bez 60 metrów

W Warszawie Andrejczyk już w pierwszej serii posłała oszczep na 59.44 m, w drugiej zaś na 62.78 m. Oba dałyby jej końcowe zwycięstwo w zawodach, które miały rangę World Athletics Continental Tour - Bronze.

- Mam bardzo pozytywne wrażenie, fajny konkurs, całkiem fajna regularność. To są przebłyski lepszego czucia ciała na rozbiegu - mówiła Maria Andrejczyk, zwana też w środowisku "Majką", w rozmowie z red. Aleksandrem Dzięciołowskim w TVP Sport. I chwaliła pracę, którą w ostatnim tygodniu wykonała ze swoim trenerem Cezarym Wojną.

Zawodniczka w zielonym stroju sportowym wykonuje rzut oszczepem podczas zawodów lekkoatletycznych, skupiając wzrok przed siebie z dynamicznym ruchem ręki i ciała.
Maria Andrejczyk, Warszawa 2026Radek PietruszkaPAP

Rok temu zawodniczka reprezentującą Hańczę Suwałki tylko w dwóch konkursach zdołała rzucić ponad 60 metrów, ale tylko nieznacznie. Może i w tych najważniejszych chwilach - w DME w Madrycie i MŚ w Tokio, nie były to jednak rezultaty na miarę jej możliwości. A sama często podkreśla, że musi czuć swoje ciało, by oddawać to na rozbiegu. - Na razie nogi są jeszcze gorsze, ale to jest do dopracowania.

Nawet przy tych 62 metrach nie było rewelacyjnie. Dobry blok, ale słabym przeskok, mam z nim problem. A rzuca się nogami, one dużo transferują.

I nad tym będziemy się aż do skutku skupiać - powiedziała "Majka" w TVP Sport.

Zobacz również:

Amy Hunt (z lewej) i Ewa Swoboda. Dwie najszybsze Europejki w tym roku na 100 metrów
Lekkoatletyka

Radość Swobody, zmiana po trzech godzinach. Brytyjka jeszcze szybsza

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Na razie rzutów na ponad 60 metrów szuka finalistka ostatnich MŚ z Tokio - Małgorzata Maślak-Glugla. Rok temu zaskoczyła, kolejno poprawiała swoje rekordy życiowe, właśnie zawody Konopacka Classic były takim pierwszym pokazaniem jej możliwości, wtedy uzyskała 58.14 m. A później kilka razy się poprawiała, by w eliminacjach w stolicy Japonii posłać oszczep na 61.79 m.

Teraz forma jest stabilna, ale wciąż z przodu pozostaje "5". W Xiamen było 58.59 m, w Bydgoszczy 58.71 m, teraz w Warszawie - 57.44 m. A rzucała w pierwszych czterech seriach niemal w punkt.

Tabela wyników rzutu oszczepem kobiet, gdzie Maria Andrejczyk z Polski zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 62,78 m, a kolejne miejsca zajmują Małgorzata Maślak-Glugla, Gedly Tugi, Maja Pettersen, Eda Tugsuz i Gabriela Andrukonis.
Wyniki rywalizacji w rzucie oszczepem podczas Konopacka Classicscreen za konopacka.domtel-sport.plmateriał zewnętrzny

W przypadku Andrejczyk warto podkreślić jeszcze jedno - wciąż pozostaje na trzecim miejscu w Europie, ale różnica do choćby Adriany Vilagoš, która w dwóch ostatnich ME zdobywała srebro, wynosi już niecały metr. Zobaczymy, jak sytuacja w rankingu będzie wyglądała po środowej Diamentowej Lidze w Oslo, bo tam wystąpią największe europejskie rywalki "Majki". Choć i tak oczy świata zwrócone będą na 18-letnią Yan Ziyi, która w Xiamen uzyskała drugi wynik w historii tej konkurencji - 71.74 m.

Europejski ranking odległości w 2026 r. w rzucie oszczepem
  • 65.00 m - Sigri Borge (Norwegia) - Xiamen, 23 maja
  • 63.64 m - Adriana Vilagoš (Serbia) - Xiamen, 23 maja
  • 62.78 m - Maria Andrejczyk (Polska) - Warszawa, 7 czerwca
  • 61.94 m - Leonie Hügli (Szwajcaria) - Halle, 16 maja
  • 61.44 m - Nikol Tabačková (Czechy) - St. Pölten, 4 czerwca
  • 61.42 m - Sara Kolak (Chorwacja) - Bydgoszcz, 29 maja
  • 60.60 m - Petra Sičaková (Czechy) - Fuerteventura, 30 maja

Zobacz również:

Amy Hunt (z lewej) i Ewa Swoboda. Dwie najszybsze Europejki w tym roku na 100 metrów
Lekkoatletyka

Radość Swobody, zmiana po trzech godzinach. Brytyjka jeszcze szybsza

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Maria Andrejczyk
Maria AndrejczykANDREJ ISAKOVICAFPAFP


Przyszłość reprezentacji Polski po Robercie Lewandowskim. Co dalej z Biało-Czerwonymi?Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja