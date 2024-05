Rekord kraju, najlepsza w Europie. Jasny przekaz dla Marii Andrejczyk

Im bliżej rozpoczęcia lekkoatletycznych mistrzostw Europy, a te rozpoczną się w Rzymie już za 14 dni, tym uważniej polscy kibice przyglądają się nie tylko rezultatom naszych mistrzyń i mistrzów, ale też temu, co robi konkurencja. Do wysokiej dyspozycji w rzucie oszczepem wróciła Maria Andrejczyk, w trzech kolejnych konkursach przekraczała 62 metry. A to, do środy, dawało jej trzecie miejsce na europejskiej liście wśród zawodniczek uprawnionych do walki o medale. I wtedy kapitalnym osiągnięciem popisała się Austriaczka Victoria Hudson.